Wie schon in Monte Carlo muss Stan Wawrinka auch in Barcelona nach der 1. Runde heimreisen. Bild: Keystone

Stan Wawrinka verpasst beim ATP-500-Turnier in Barcelona wie schon in der Vorwoche in Monte Carlo den Einzug in die 2. Runde. Er unterliegt dem Spanier Alejandro Davidovich Fokina 1:6, 4:6.

Keystone-SDA SDA

Der erste Auftritt in der katalanischen Metropole seit 16 Jahren war ein kurzer für Wawrinka (ATP 162). Nach 71 Minuten musste er sich im zweiten Duell mit Davidovich Fokina (ATP 30) zum ersten Mal geschlagen geben.

Der erste Satz war keine so klare Angelegenheit, wie es das Resultat vermuten liesse. Während der Spanier drei von vier Breakbällen verwertete, konnte Wawrinka seine zwei Möglichkeiten nicht nutzen.

Im zweiten Umgang hatte der 40-jährige Wawrinka nach einem frühen Break scheinbar alles im Griff und bei Aufschlag des 15 Jahre jüngeren Gegners die Möglichkeit, auf 5:2 zu erhöhen. Der Lausanner vergab die Breakchance jedoch. Wenig später war die Partie nach zwei Servicedurchbrüchen Davidovich Fokinas beendet.