Stan Wawrinka gelingt es im Achtelfinal von Montpellier nicht, Félix Auger-Aliassime zu schlagen. Der Waadtländer unterliegt in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:6 (7:3) gegen die Nummer 8 der Welt.

Wawrinka, der am Mittwoch in der ersten Runde einen soliden Sieg gegen den Serben Hamad Medjedovic errungen hatte, wurde diesmal von «FAA», der Nummer 1 des Turniers in Montpellier, dominiert. Er leistete jedoch grossen Widerstand, insbesondere im zweiten Satz, der im Tiebreak entschieden wurde.

Nachdem er im zweiten Satz seinen Aufschlag verloren hatte und mit 2:3 zurücklag, gelang es Wawrinka, sofort wieder aufzuholen und mit dem 25-jährigen Kanadier gleichzuziehen. In der Kurzentscheidung übernahm der Halbfinalist der US Open 2025 jedoch schnell die Oberhand.

Wawrinka, der in Montpellier eine Wildcard erhalten hatte, wird dank seines Sieges in der ersten Runde einige Plätze in der Weltrangliste gutmachen. Derzeit auf Platz 113 der Weltrangliste, dürfte sich der 40-Jährige den Top 100 nähern.