  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Die Weltnummer 8 ist zu stark Wawrinka unterliegt Auger-Aliassime nach hartem Fight

SDA

5.2.2026 - 21:02

Stan Wawrinka muss sich in Runde 2 aus Montpellier verabschieden
Stan Wawrinka muss sich in Runde 2 aus Montpellier verabschieden
Keystone

Stan Wawrinka gelingt es im Achtelfinal von Montpellier nicht, Félix Auger-Aliassime zu schlagen. Der Waadtländer unterliegt in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:6 (7:3) gegen die Nummer 8 der Welt.

Keystone-SDA

05.02.2026, 21:02

05.02.2026, 21:30

Wawrinka, der am Mittwoch in der ersten Runde einen soliden Sieg gegen den Serben Hamad Medjedovic errungen hatte, wurde diesmal von «FAA», der Nummer 1 des Turniers in Montpellier, dominiert. Er leistete jedoch grossen Widerstand, insbesondere im zweiten Satz, der im Tiebreak entschieden wurde.

Nachdem er im zweiten Satz seinen Aufschlag verloren hatte und mit 2:3 zurücklag, gelang es Wawrinka, sofort wieder aufzuholen und mit dem 25-jährigen Kanadier gleichzuziehen. In der Kurzentscheidung übernahm der Halbfinalist der US Open 2025 jedoch schnell die Oberhand.

Wawrinka, der in Montpellier eine Wildcard erhalten hatte, wird dank seines Sieges in der ersten Runde einige Plätze in der Weltrangliste gutmachen. Derzeit auf Platz 113 der Weltrangliste, dürfte sich der 40-Jährige den Top 100 nähern.

Günthardt: «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Günthardt: «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Heinz Günthardt ordnet ein, was er sich von Stan Wawrinkas Abschieds-Jahr erhofft.

09.01.2026

Meistgelesen

Epstein-Opfer rechnet mit Trump ab: «Er hat uns verraten»
Jetzt ist bekannt, wie viel Trump am Schweizer Zoll-Hammer verdiente
So knapp entging Michelle Gisin einer Querschnittlähmung

Videos aus dem Ressort

Mensch Görtler: Leader, Schiri-Schreck, Heimwerker-King

Mensch Görtler: Leader, Schiri-Schreck, Heimwerker-King

Stefan Eggli diskutiert im Fussball-Talk «Heimspiel» mit dem Captain des FC St. Gallen sowie Rolf Fringer und Andreas Böni über Titelträume, Ausraster, privates Glück und die ganz ruhigen Momente des Heisssporns.

05.02.2026

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

Nati-Direktor Lars Weibel spricht im Interview mit blue Sport vor der Abreise nach Mailand über das anstehende Olympia-Turnier.

05.02.2026

Auftakt zur Olympia-Mission für die Eishockey-Nati: «Es ist eine unglaubliche Ehre»

Auftakt zur Olympia-Mission für die Eishockey-Nati: «Es ist eine unglaubliche Ehre»

Am Donnerstag wird die Eishockey-Nati mit dem Olympia-Outfit austestattet und macht sich anschliessend auf en Weg nach Mailand. blue Sport hat vor der Abreise mit Sven Andrighetto, Christoph Bertschy und Leonardo Genoni gesprochen.

05.02.2026

Mensch Görtler: Leader, Schiri-Schreck, Heimwerker-King

Mensch Görtler: Leader, Schiri-Schreck, Heimwerker-King

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

Auftakt zur Olympia-Mission für die Eishockey-Nati: «Es ist eine unglaubliche Ehre»

Auftakt zur Olympia-Mission für die Eishockey-Nati: «Es ist eine unglaubliche Ehre»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Tennis. Kym eröffnet im Davis Cup gegen Echargui

TennisKym eröffnet im Davis Cup gegen Echargui

ATP Montpellier. Stan Wawrinka verdient sich das Duell mit Auger-Aliassime

ATP MontpellierStan Wawrinka verdient sich das Duell mit Auger-Aliassime

Glücklose Schweizerinnen. Turnier-Ende für Masarova, Golubic und Bencic

Glücklose SchweizerinnenTurnier-Ende für Masarova, Golubic und Bencic