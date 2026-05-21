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French Open Wawrinka gegen Fils, Bencic gegen eine Qualifikantin

SDA

21.5.2026 - 14:45

Abschied von einer grossen Liebe: Stan Wawrinka trifft bei seinem letzten French Open auf den Franzosen Arthur Fils
Abschied von einer grossen Liebe: Stan Wawrinka trifft bei seinem letzten French Open auf den Franzosen Arthur Fils
Keystone

Stan Wawrinka trifft bei seinem letzten French Open auf den Franzosen Arthur Fils. Bei den Frauen startet die als Nummer 11 gesetzte Belinda Bencic gegen eine Qualifikantin.

Keystone-SDA

21.05.2026, 14:45

21.05.2026, 15:12

Das Los hält für Stan Wawrinka beim Turnier, das er 2015 gewann eine reizvolle, aber schwierige Aufgabe bereit. Gegner ist in der 1. Runde der junge Franzose Arthur Fils, die Nummer 19 der Welt. Er wird einen Exploit brauchen, um noch einmal eine Runde zu überstehen.

Auf jeden Fall wird er aber auf einem der ganz grossen Courts in einer prickelnden Atmosphäre spielen. Der Aufstieg des 21-jährigen Fils wurde zuletzt durch Verletzungen etwas gebremst. Das bisher einzige Duell mit Wawrinka gewann der Franzose vor drei Jahren in der Halle von Marseille.

Während bei den Männern Wawrinka vorerst der einzige Schweizer im Hauptfeld ist, sind es bei den Frauen gleich deren vier. Die Weltnummer 11 Belinda Bencic muss noch einen Tag warten, ehe sie ihre Gegnerin kennt. Sie startet gegen eine Qualifikantin. Erste gesetzte Gegnerin könnte in der 3. Runde die Dänin Clara Tauson (WTA 21) sein, erste höher klassierte Spielerin im Achtelfinal die formstarke Ukrainerin Jelina Switolina, die wie Bencic Mutter ist und letzte Woche das Masters-1000-Turnier in Rom gewann.

Eine schwierige Aufgabe wartet mit der als Nummer 20 gesetzten Ludmilla Samsonowa auf Jil Teichmann (WTA 207), die von einem geschützten Ranking profitiert. Immerhin hat sie gegen die Russin beide Direktduelle gewonnen. Eher von Losglück sprechen dürfen Viktorija Golubic (WTA 82), die auf die Ungarin Panna Udvardy (WTA 68) trifft, und Simona Waltert (WTA 93), die es mit der tschechischen Doppelspezialistin Katerina Siniakova (WTA 36) zu tun bekommen.

Über die Qualifikation könnten noch Leandro Riedi und Susan Bandecchi noch den Sprung ins Hauptfeld schaffen. Sie müssen am Freitag jeweils die letzte Hürde meistern.

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