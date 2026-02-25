  1. Privatkunden
ATP-500-Turnier in Dubai Wawrinka im Achtelfinal gegen Medwedew chancenlos

SDA

25.2.2026 - 12:48

Stan Wawrinka, der 2016 in Dubai triumphiert hat, befindet sich auf seiner Abschiedstournee
Stan Wawrinka, der 2016 in Dubai triumphiert hat, befindet sich auf seiner Abschiedstournee
Keystone

Für Stan Wawrinka bedeutet die 2. Runde am ATP-500-Turnier in Dubai Endstation. Der 40-jährige Waadtländer, die Nummer 99 der Welt, unterliegt dem Russen Daniil Medwedew im Achtelfinal in zwei Sätzen.

Keystone-SDA

25.02.2026, 12:48

25.02.2026, 13:15

Nach dem mühelosen Auftaktsieg gegen den Libanesen Benjamin Hassan (ATP 289) war Wawrinka gegen die Weltnummer 11 von Beginn an chancenlos. Beim 2:6 im ersten Satz, der nur gut eine halbe Stunde dauerte, musste der Romand dreimal seinen Aufschlag abgeben.

Nach einem neuerlichen Service-Durchbruch Medwedews zu Beginn des zweiten Durchgangs steigerte sich Wawrinka, schaffte das Rebreak und ging sogar erstmals in Führung. Auf das erneute Break zum 3:4 fand der Schweizer jedoch keine Antwort mehr. Nach 73 Minuten entschied Medwedew die Partie mit 6:2, 6:3 für sich.

Der US-Open-Sieger von 2021 hatte im Januar das ATP-250-Turnier von Brisbane gewonnen, danach jedoch am Australian Open sowie in Rotterdam und Doha nie mehr die Achtelfinals überstanden.

