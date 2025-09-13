  1. Privatkunden
Challenger-Turnier in Rennes Wawrinka in der Bretagne noch ohne Satzverlust

SDA

13.9.2025 - 20:38

Stan Wawrinka trifft im Final des Challenger-Turniers in Rennes auf den Franzosen Hugo Gaston
Stan Wawrinka trifft im Final des Challenger-Turniers in Rennes auf den Franzosen Hugo Gaston
Keystone

Stan Wawrinka (ATP 149) spielt am Sonntag im Final des Challenger-Turniers in Rennes.

Keystone-SDA

13.09.2025, 20:38

13.09.2025, 21:21

Der Waadtländer besiegte den Deutschen Patrick Zahraj (ATP 259) mit 7:6 (7:3), 6:2 und ist damit nur noch einen Sieg von seinem ersten Turniersieg seit 2020 entfernt.

Der ehemalige Weltranglisten-Dritte gab beim Hallenturnier in Rennes bislang noch keinen Satz ab. Im Tiebreak des ersten Durchgangs agierte Wawrinka abgeklärter als sein 26-jähriger Gegner, im zweiten Satz zog der Romand sein Spiel souverän durch.

Im Final trifft Wawrinka auf den Franzosen Hugo Gaston (ATP 128), die Nummer 1 der Setzliste des bretonischen Turniers. Vier Monate nach seiner Niederlage im Final des Challengers in Aix-en-Provence erhält der 40-jährige Wawrinka somit eine neue Chance, erstmals seit seinem Triumph beim Challenger in Prag vor fünf Jahren wieder eine Trophäe zu gewinnen.

