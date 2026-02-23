Stan Wawrinka hatte in Dubai in der ersten Runde alles im Griff Keystone

Stan Wawrinka steht beim ATP-Turnier in Dubai im Achtelfinal. Der 40-jährige Romand, die Nummer 99 der Welt, bezwingt in der 1. Runde den Libanesen Benjamin Hassan (ATP 289) 7:5, 6:3.

Keystone-SDA SDA

Wawrinka nahm seinem Gegner unter den Augen von Roger Federer in jedem Satz einmal den Aufschlag ab (zum 7:5 und 3:1), wobei er bei seinen Breakbällen sehr effizient agierte – er verwertete zwei von drei Möglichkeiten. Selber wehrte er sämtliche drei Breakbälle von Hassan ab. Nach 73 Minuten verwandelte er den ersten Matchball.

Wawrinka und Hassan traten erstmals gegeneinander an. Beide profitierten von einer Wildcard. Es war für den Schweizer der 15. Sieg in den letzten 16 Partien gegen einen Spieler ausserhalb der Top 200.

Im Achtelfinal bekommt es Wawrinka, der 2016 in Dubai triumphiert hat, entweder mit dem als Nummer 3 gesetzten Russen Daniil Medvedev (ATP 11) oder dem Chinesen Shang Juncheng (ATP 262) zu tun.