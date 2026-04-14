Cut nicht geschafft: Es ist allerdings kaum denkbar, dass Stan Wawrinka elf Jahre nach seinem Triumph keine Wildcard für das French Open erhalten wird Keystone

Stan Wawrinka schafft es nicht auf direktem Weg ins Hauptfeld des French Open in Paris. Als Nummer 107 der Welt ist er auf eine Wildcard angewiesen.

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In der massgebenden Weltrangliste vom Montag liegt Stan Wawrinka vier Plätze hinter der letzten Position, die direkten Zugang zum zweiten Grand-Slam-Turniers des Jahres bietet. Der Champion von 2015 dürfte aber eine Wildcard erhalten, um bei Roland Garros ein letztes Mal antreten zu können. Die Qualifikation wird er auf keinen Fall bestreiten, da er in der Woche vor dem French Open am Geneva Open spielt.

Wawrinka könnte bei vier verletzungsbedingten Absagen auch noch regulär ins Hauptfeld rutschen. Bei den Männern schaffte dies kein Schweizer, bei den Frauen ist ein Quartett: Belinda Bencic (WTA 11), Viktorija Golubic (WTA 80), Simona Waltert (WTA 93) sowie dank einem geschützten Ranking Jil Teichmann (WTA 193)

Das French Open beginnt am 24. Mai und endet mit dem Männerfinal am 7. Juni.