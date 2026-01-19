4. Satz: Wawrinka drückt aufs Tempo und kommt schon im zweiten Aufschlagsspiel von Djere zu den nächsten Breakbällen. EInmal mehr mangelt es dem Schweizer aber an Effizienz. Djere wehrt die Chancen ab und schafft dann seinerseits das Break zum 4:2. Doch die Reaktion von Wawrinka folgt postwendend. Nach dem sofortigen Rebreak gleicht der 40-Jährige schnell zum 4:4 aus. Kurz darauf ist klar: Das Tiebreak muss den 4. Satz entscheiden.

Da kann Wawrinka auf die lautstarke Unterstützung des Publikums zählen und dank zwei Mini-Break mit 4:1 in Führung gehen. Kurz darauf kommt der Routinier zu seinem ersten Matchball und verwertet eiskalt! Wawrinka schlägt Djere mit 5:7, 6:3, 6:4 und 7:6 und steht bei seinen letzten Australian Open in der zweiten Runde.

3. Satz: Zu Beginn des dritten Satzes gerät Wawrinka mehrfach unter Druck und muss um seinen Aufschlag kämpfen, tut das aber mit Erfolg. Beim Stand von 3:3 ist es dann der Schweizer, der das erste Break des Satzes realisiert – und sich den Vorsprung in der Folge nicht mehr nehmen lässt. Nach 42 Minuten holt sich Wawrinka den Satz mit 6:4 und legt erstmals vor.

2. Satz: Wawrinka schlägt zurück! Der 40-Jährige holt sich früh im zweiten Satz sein erstes Break und geht schnell mit 4:1 in Führung. Schon kurz darauf kommt er beim Stand von 5:2 zu den ersten beiden Satzbällen, kann diese jedoch nicht verwerten. Das holt Wawrinka dann bei eigenem Aufschlag nach und holt sich mit 6:3 den Satzausgleich.

1. Satz: Bis zum zehnten Game im Startsatz gibt es zwischen Wawrinka und Djere keine Breaks. Dann bietet sich dem Schweizer beim Stand von 5:4 die Chance, den ersten Satz zu beenden. Doch der Serbe wehrt den Satzball ab, schlägt kurz darauf selbst zu und holt sich den ersten Durchgang mit 7:5.