Australian Open im Ticker Wawrinka schlägt Djere nach Satzrückstand und steht in Runde 2 ++ Waltert chancenlos

Luca Betschart

19.1.2026

Vorhang auf für die Australian Open: In Melbourne kämpfen die Tennis-Stars seit Sonntag um den ersten Grand-Slam-Titel des neuen Jahres. In unserem Ticker halten wir dich auf dem Laufenden. 

Redaktion blue Sport

19.01.2026, 07:28

19.01.2026, 08:46

Die wichtigsten Spiele des Tages

Der Ticker

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Wawrinka dreht Partie gegen Djere und steht in Runde 2

    4. Satz: Wawrinka drückt aufs Tempo und kommt schon im zweiten Aufschlagsspiel von Djere zu den nächsten Breakbällen. EInmal mehr mangelt es dem Schweizer aber an Effizienz. Djere wehrt die Chancen ab und schafft dann seinerseits das Break zum 4:2. Doch die Reaktion von Wawrinka folgt postwendend. Nach dem sofortigen Rebreak gleicht der 40-Jährige schnell zum 4:4 aus. Kurz darauf ist klar: Das Tiebreak muss den 4. Satz entscheiden.

    Da kann Wawrinka auf die lautstarke Unterstützung des Publikums zählen und dank zwei Mini-Break mit 4:1 in Führung gehen. Kurz darauf kommt der Routinier zu seinem ersten Matchball und verwertet eiskalt! Wawrinka schlägt Djere mit 5:7, 6:3, 6:4 und 7:6 und steht bei seinen letzten Australian Open in der zweiten Runde.

    3. Satz: Zu Beginn des dritten Satzes gerät Wawrinka mehrfach unter Druck und muss um seinen Aufschlag kämpfen, tut das aber mit Erfolg. Beim Stand von 3:3 ist es dann der Schweizer, der das erste Break des Satzes realisiert – und sich den Vorsprung in der Folge nicht mehr nehmen lässt. Nach 42 Minuten holt sich Wawrinka den Satz mit 6:4 und legt erstmals vor.

    2. Satz: Wawrinka schlägt zurück! Der 40-Jährige holt sich früh im zweiten Satz sein erstes Break und geht schnell mit 4:1 in Führung. Schon kurz darauf kommt er beim Stand von 5:2 zu den ersten beiden Satzbällen, kann diese jedoch nicht verwerten. Das holt Wawrinka dann bei eigenem Aufschlag nach und holt sich mit 6:3 den Satzausgleich.

    1. Satz: Bis zum zehnten Game im Startsatz gibt es zwischen Wawrinka und Djere keine Breaks. Dann bietet sich dem Schweizer beim Stand von 5:4 die Chance, den ersten Satz zu beenden. Doch der Serbe wehrt den Satzball ab, schlägt kurz darauf selbst zu und holt sich den ersten Durchgang mit 7:5.

  • Waltert gegen Anisimova chancenlos

    Die Schweizer Tennisspielerin Simona Waltert WTA 87)) bleibt in der 1. Runde des Australian Open chancenlos. Die Bündnerin unterliegt der Weltnummer 4 Amanda Anisimova 3:6, 2:6.

    Nachdem sie sich je einmal für das French Open und Wimbledon qualifiziert hatte, stand Simona Waltert in Melbourne erstmals direkt im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Dort hatte sie kein Losglück. Anisimova war eine Nummer zu gross und geriet in genau einer Stunde nie in Bedrängnis.

    Auf dem zweitgrössten Platz des Melbourne Park startete Waltert nervös und musste gleich ein Break hinnehmen, konnte die Partie aber zum 2:2 noch einmal ausgleichen. Einen zweiten Aufschlagverlust konnte sie allerdings nicht mehr wettmachen.

    Generell bekundete Waltert grosse Mühe mit Anisimovas starkem Aufschlag. Die genutzte Breakchance früh im ersten Satz blieb ihre einzige. Im zweiten Durchgang geriet sie erneut vom ersten Game an ins Hintertreffen, ein zweites Break der letztjährigen Finalistin in Wimbledon und am US Open zum 1:4 war mehr als eine Vorentscheidung.

  • Djokovic mit Kampfansage

    Djokovic: «Wenn ich all meine Puzzleteile zusammenbekomme, kann ich jeden schlagen»

    Djokovic: «Wenn ich all meine Puzzleteile zusammenbekomme, kann ich jeden schlagen»

    17.01.2026

  • Federer bringt das Publikum in Melbourne zum Toben

    Roger Federer ist zurück im Rampenlicht. Bei einem Showmatch zum Start der Australian Open begeistert der Maestro das Publikum gemeinsam mit anderen Tennis-Legenden. Ein Ballwechsel sticht dabei besonders heraus.

    Showmatch an Australian Open. Mit diesem Punkt bringt Federer das Publikum in Melbourne zum Toben

    Showmatch an Australian OpenMit diesem Punkt bringt Federer das Publikum in Melbourne zum Toben

  • Dieses Youngsters hat Experte Heinz Günthardt für 2026 auf dem Zettel

    Wer gewinnt die Grand Slams? Wo liegt das Potenzial der Schweizer und welche Jungen könnten die Grossen ärgern. Heinz Günthardt wagt für blue Sport einen Blick in die Kristall-Kugel.

    Diese Youngsters hat Günthardt 2026 auf dem Zettel

    Diese Youngsters hat Günthardt 2026 auf dem Zettel

    Wer gewinnt die Grand Slams? Wo liegt das Potenzial der Schweizer und welche Jungen könnten die Grossen ärgern. Heinz Günthardt wagt für blue Sport einen Blick in die Kristall-Kugel.

    12.01.2026

    • Mehr anzeigen

