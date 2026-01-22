Einzug in die 3. Runde: Wawrinka gewinnt 5-Satz-Krimi im Tiebreak 22.01.2026

Der 40-jährige Stan Wawrinka steht bei seinem letzten Australian Open in der 3. Runde. Der Waadtländer ringt Qualifikant Arthur Gea in fünf Sätzen nieder. Nach dem Spiel ist Wawrinka erschöpft und erleichtert.

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport SDA

Wawrinka (ATP 139) hatte am Ende in einem wahren Krimi gegen den 19 Jahre jüngeren Grand-Slam-Debütanten Gea (ATP 198) den längeren Atem. Nach gut viereinhalb Stunden nutzte er seinen ersten Matchball, gewann 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3) und ist nun der älteste Spieler in der 3. Runde eines Major-Turniers seit Ken Rosewall 1978. Da geht es nun am Samstag gegen die Weltnummer 9 Taylor Fritz (USA) oder den Tschechen Vit Kopriva (ATP 101) weiter.

«Erschöpft» sei er, schmunzelt Wawrinka nach dem Spiel im Platzinterview, als er gefragt wird, wie er sich fühle. «Aber wie ich euch schon gesagt habe: Es ist mein letztes Australian Open und ich versuche, so lange wie möglich hier zu sein.» Das Publikum tobt.

Schon während der Partie bekam der Romand lautstarke Unterstützung der Zuschauer, was ihm viel Energie gegeben habe, wie Wawrinka sagt. «Ich brauche eure Energie. Es ist ein unfassbares Gefühl auf diesem Platz, so viel Lärm, so viel Support. Es war ein langes Spiel. Ich weiss nicht, wie ich mich erholen soll.»

Bier-Szene sorgt für Lacher

Dann wird Stan emotional. «Ich werde auf dem Platz immer kämpfen und alles geben. Ich versuche mich selbst zu pushen», sagt er mit weinerlicher Stimme. «Noch einmal: Danke vielmals, dass ich hier sein darf!»

Wie er diesen grossen Sieg geniessen wird, wisse er noch nicht. Einen Spruch kann sich «Marathon-Stan» zum Ende des Interviews aber nicht verkneifen. Er nimmt Bezug auf eine Szene, als er zu Beginn des Spiels so tat, als würde er aus einer auf den Platz geflogenen Bierdose trinken. Wawrinka dreht sich um und zeigt ins Publikum: «Zu Beginn des Spiels hast du ein Bier fallen lassen. Vielleicht hole ich dir eins, du hast es verdient.»