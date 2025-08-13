Stan Wawrinka hat sich in der Vergangenheit mehrfach zu Rücktrittsgedanken geäussert, aber betont, dass er noch immer Spass am Tennis hat und sich fit fühlt. Keystone

Das US Open 2025 findet ohne Stan Wawrinka statt. Der 40-jährige Waadtländer, aktuell nur noch die Nummer 152 der Welt, erhält von den Organisatoren im Gegensatz zum Jahr zuvor keine Wildcard.

Keystone-SDA SDA

Damit steht am Grand-Slam-Turnier in New York, das Wawrinka im Jahr 2016 gewann, heuer kein Schweizer direkt im Hauptfeld.

