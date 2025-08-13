Das US Open 2025 findet ohne Stan Wawrinka statt. Der 40-jährige Waadtländer, aktuell nur noch die Nummer 152 der Welt, erhält von den Organisatoren im Gegensatz zum Jahr zuvor keine Wildcard.
Damit steht am Grand-Slam-Turnier in New York, das Wawrinka im Jahr 2016 gewann, heuer kein Schweizer direkt im Hauptfeld.
