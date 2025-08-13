  1. Privatkunden
Entscheid gefallen Stan Wawrinka erhält keine Wildcard für die US Open

SDA

13.8.2025 - 17:48

Stan Wawrinka hat sich in der Vergangenheit mehrfach zu Rücktrittsgedanken geäussert, aber betont, dass er noch immer Spass am Tennis hat und sich fit fühlt.
Stan Wawrinka hat sich in der Vergangenheit mehrfach zu Rücktrittsgedanken geäussert, aber betont, dass er noch immer Spass am Tennis hat und sich fit fühlt.
Keystone

Das US Open 2025 findet ohne Stan Wawrinka statt. Der 40-jährige Waadtländer, aktuell nur noch die Nummer 152 der Welt, erhält von den Organisatoren im Gegensatz zum Jahr zuvor keine Wildcard.

Keystone-SDA

13.08.2025, 17:48

13.08.2025, 18:21

Damit steht am Grand-Slam-Turnier in New York, das Wawrinka im Jahr 2016 gewann, heuer kein Schweizer direkt im Hauptfeld.

