Am Masters-1000-Turnier in Monte Carlo scheitert Stan Wawrinka (ATP 79) in der ersten Runde. Der 39-jährige Waadtländer verliert gegen den Australier Alex de Minaur (ATP 11) 3:6, 0:6.

Der Turniersieger von 2014, der in diesem Jahr mit einer Wildcard antrat, konnte auf das erste Break gegen sich noch mit einem Re-Break reagieren. Danach gelang Wawrinka, der zum ersten Mal gegen De Minaur spielte, nicht mehr viel. Am Schluss standen beim Schweizer den 28 unerzwungenen Fehler nur vier «Winner» gegenüber.

Für Wawrinka war es die zweite Niederlage im dritten Spiel der Sandplatz-Saison. In der Woche zuvor war er beim ATP-250-Turnier in Marrakesch in die zweite Runde vorgestossen.

