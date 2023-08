Konnte seine gute Form in Cincinnati nicht in den Achtelfinal mitnehmen: Stan Wawrinka. Bild: Keystone

Stan Wawrinka (ATP 51) scheitert beim ATP-1000-Turnier in Cincinnati in den Achtelfinals 4:6, 2:6 am australischen Qualifikanten Max Purcell.

Nachdem er in der Nacht davor beim Sieg gegen die Weltnummer 10 Frances Tiafoe gross aufgespielt hatte, fand Stan Wawrinka rund 20 Stunden später kein Mittel gegen den Aufschlag des starken Doppelspielers Max Purcell (ATP 70). Der dreifache Grand-Slam-Champion kam gegen den Sohn des ehemaligen Tennisprofis Mel Purcell erst ganz zum Schluss, als es schon fast aussichtslos war, zu seinen ersten Breakchancen.

Da er selber dreimal – zum 3:4 im ersten und zum 1:2 und 1:4 im zweiten Satz war die überraschende Niederlage nach nur 73 Minuten besiegelt. Wawrinka verpasste damit ein erstes Duell mit dem Wimbledonsieger und Weltranglistenersten Carlos Alcaraz.

Das Hartplatz-Turnier im Bundesstaat Ohio gehört nicht zu den Lieblingsturnieren Wawrinkas. Nur einmal erreichte er den Halbfinal (2012 gegen Roger Federer), dazu dreimal die Viertelfinals. Eines hat er Federer aber schon voraus. Er ist nach Ivo Karlovic (2019 mit 40 Jahren in Indian Wells) der zweitälteste Achtelfinalist bei einem Masters-1000-Turnier.

sda