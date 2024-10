Stan Wawrinka in Stockholm gegen Tommy Paul öfter in der Defensive als ihm lieb war Keystone

Stan Wawrinkas Lauf am ATP-Turnier in Stockholm ist im Halbfinal zu Ende gegangen.

SDA

Der 39-jährige Lausanner, der in Schweden zum ersten Mal in diesem Jahr drei Partien in Folge gewonnen hat, blieb gegen den als Nummer 4 gesetzten Amerikaner Tommy Paul (ATP 13) chancenlos und unterlag in 1:20 Stunden 3:6, 2:6.

Nach den Siegen gegen Brandon Nakashima, Alejandro Davidovich Fokina und Andrej Rublew musste sich Wawrinka gegen Paul im ersten Satz zum 2:4 und im zweiten Satz zum 0:1 und zum 2:5 den Aufschlag abnehmen lassen. Selber liess er drei Breakchancen ungenutzt.

Trotz der Niederlage reist Wawrinka gestärkt in die Schweiz zurück. Dort tritt er nächste Woche mit einer Wildcard an den Swiss Indoors an, wo er zum Auftakt auf den 36-jährigen Franzosen Adrian Mannarino (ATP 56) trifft.

