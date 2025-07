EM-Halbfinale: DFB-Frauen verlieren gegen Spanien

STORY: Der Traum vom EM-Finale der DFB-Frauen ist am Mittwochabend im Halbfinale gegen den amtierenden Weltmeister Spanien beendet worden. 0:1 verlor das Team von Trainer Christian Wück in der Verlängerung im Stadion von Zürich. Bonmati verwandelte ihren Schuss in der 113. Spielminute. Und das nach einer packenden Partie, bei der beide Seiten zuvor gute Chancen gehabt hatten. Christian Wück, Bundestrainer: «Die wenigsten in Deutschland hätten uns das Halbfinale zugetraut. Und wir haben so eine Ausnahme-Mannschaft wie die Spanier bis auf die letzten vier Minuten auch so weit gehabt, dass wir, dass sie uns nicht geschlagen hätten. Der Unterschied ist einfach der, das, was wir mitnehmen, aus sportlicher Sicht, ist, dass wir uns im Ballbesitz einfach verbessern müssen. Wir müssen uns in der Technik verbessern, weil wir hatten Chancen. Wir hatten diese Nadelstiche, von denen ich vor dem Spiel gesprochen habe, die wir leider nicht gut zu Ende gespielt haben. Und das ist, glaube ich, der grosse Unterschied. Und das ist auch, glaube ich, der grosse Punkt, an dem wir ansetzen müssen, um die Entwicklung, die wir angestossen haben, im Oktober jetzt fortzuführen. Dass die Mannschaft irgendwann dann auch in der Lage ist, solche Turniere wieder zu gewinnen.» Mitgefiebert hatte man unter anderem auch in Berlin beim Public Viewing. «Ja, schade, glaube ich am Ende. Ich glaube, am Ende ist es die Mannschaft, die mehr gekämpft hat vielleicht, die hat es am Ende nicht geholt, sondern die glücklichere Mannschaft hat gewonnen.» «Wir haben es auf jeden Fall weit geschafft. Und es gibt auf jeden Fall auch junge Spielerinnen Deutschland Hoffnung, dass man auch im Profibereich weiterkommen kann als Team. Und da müssen wir jetzt auf jeden Fall anschliessen und weitermachen.» Nach dem Sieg der Spanierinnen, trifft im Finale am Sonntag in Basel nun der amtierende Weltmeister auf England, den amtierenden Europameister.

24.07.2025