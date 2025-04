Stan Wawrinka muss sich in Monte Carlo nach der ersten Runde verabschieden Keystone

Stan Wawrinka (ATP 163) verpasst beim ATP-1000-Turnier in Monte Carlo den Einzug in die 2. Runde nur knapp. Der Westschweizer verliert gegen den Chilenen Alejandro Tabilo (ATP 32) 6:1, 5:7, 5:7.

Keystone-SDA SDA

Der Entscheidungssatz war hart umkämpft. Zunächst führte der mit einer Wildcard angetretene Wawrinka 3:1, gab dann aber vier Games in Folge ab, ehe er wieder zum 5:5 ausglich. Den Breakball zum möglichen 6:5 konnte der Lausanner nicht nutzen, wenig später stand die Niederlage fest. Wawrinka verpasste damit gut eine Woche nach seinem ersten Saisonsieg in Bukarest den zweiten Erfolg im Alter von 40 Jahren.

Im ersten Duell mit dem acht Jahre jüngeren Linkshänder Tabilo startete Wawrinka furios und verbuchte im ersten Satz zwölf Winner (Tabilo drei) bei nur vier unerzwungenen Fehlern (Tabilo neun). Eine Quote, die der Schweizer jedoch nicht halten konnte.

Sein Auftritt erinnerte an die Zweitrundenpartie in der rumänischen Hauptstadt wenige Tage zuvor. Auch dort hatte Wawrinka im Duell mit dem Spanier Pedro Martinez, wie Tabilo ein Top-50-Spieler, lange gut mitgehalten. Am Ende fehlte ihm jedoch wiederum das nötige Glück.