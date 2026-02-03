Noch einmal vor Heimpublikum: Stand Wawrinka macht auf seiner Abschiedstour Halt in Gstaad Keystone

Stan Wawrinka macht dem ATP-250-Turnier in Gstaad ein letztes Mal seine Aufwartung. Der 40-jährige Lausanner schlägt bei seiner Abschiedstournee im Berner Oberland auf.

Dies teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Wawrinka wird in Gstaad zum bereits 14. Mal dabei sein. Gewinnen konnte er das Swiss Open noch nie.

Beim Turnier, das vom 11. bis 19. Juli zur Austragung kommt, werden auch zwei aktuelle Top-10-Spieler zugegen sein. Während Lorenzo Musetti (ATP 5) zum ersten Mal in Gstaad aufschlägt, versucht der Kasache Alexander Bublik (ATP 10) seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Zum Teilnehmerfeld gehören auch die früheren Turniersieger Casper Ruud (ATP 12) und Matteo Berrettini (ATP 58).