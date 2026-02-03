  1. Privatkunden
Swiss Open Gstaad Wawrinka schlägt in Gstaad auf

SDA

3.2.2026 - 14:25

Noch einmal vor Heimpublikum: Stand Wawrinka macht auf seiner Abschiedstour Halt in Gstaad
Noch einmal vor Heimpublikum: Stand Wawrinka macht auf seiner Abschiedstour Halt in Gstaad
Keystone

Stan Wawrinka macht dem ATP-250-Turnier in Gstaad ein letztes Mal seine Aufwartung. Der 40-jährige Lausanner schlägt bei seiner Abschiedstournee im Berner Oberland auf.

Keystone-SDA

03.02.2026, 14:25

Dies teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Wawrinka wird in Gstaad zum bereits 14. Mal dabei sein. Gewinnen konnte er das Swiss Open noch nie.

Beim Turnier, das vom 11. bis 19. Juli zur Austragung kommt, werden auch zwei aktuelle Top-10-Spieler zugegen sein. Während Lorenzo Musetti (ATP 5) zum ersten Mal in Gstaad aufschlägt, versucht der Kasache Alexander Bublik (ATP 10) seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Zum Teilnehmerfeld gehören auch die früheren Turniersieger Casper Ruud (ATP 12) und Matteo Berrettini (ATP 58).

