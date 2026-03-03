  1. Privatkunden
Geneva Open Wawrinka spielt noch einmal in Genf

SDA

3.3.2026 - 08:14

Stan Wawrinka wird nochmals in Genf aufschlagen
Stan Wawrinka wird nochmals in Genf aufschlagen
Keystone

Der am Ende der Saison zurücktretende Stan Wawrinka tritt noch einmal in der Romandie an. Der bald 41-jährige Waadtländer bestreitet erstmals seit sieben Jahren wieder das ATP-Turnier in Genf.

Keystone-SDA

03.03.2026, 08:14

Die Organisatoren des Geneva Open, eines Events der Kategorie 250, haben die Teilnahme von Wawrinka, im gegenwärtigen Ranking die Nummer 92, im Parc des Eaux-Vives bestätigt. Der dreifache Grand-Slam-Champion kehrt damit an jenen Ort zurück, an dem er das Turnier zweimal, vor zehn und vor neun Jahren, gewonnen hat. Der zweite Erfolg in Genf ist Wawrinkas letzter seiner bisher 16 Turniersiege auf Stufe ATP.

Das Geneva Open findet vom 16. bis 23. Mai, in der Woche vor dem Beginn des French Open, statt.

