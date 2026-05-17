Stan Wawrinka kehrt ans Geneva Open zurück, wo er vor sieben Jahren sein letztes Turnier gewonnen hat Keystone

Stan Wawrinka (ATP 125) trifft in der Startrunde des Geneva Open am Montag ab 18 Uhr auf den Italiener Raul Brancaccio (ATP 240). Sein designierter Startgegner, die Weltnummer 35 Alejandro Tabilo, sagte seine Teilnahme am Sonntag ab.

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Der Waadtländer sieht die Programmänderung sicherlich positiv: Raul Brancaccio schied in der zweiten Runde der Qualifikation gegen den Franzosen Clément Tabur (ATP 168) mit 6:0, 2:6, 2:6 aus und rutschte als Lucky Loser ins Hauptfeld nach. Der Chilene Alejandro Tabilo wäre der weitaus stärkere Gegner gewesen: Tabilo stand im Februar auf Sand im Final des ATP-500-Turniers von Rio de Janeiro.

Raul Brancaccio hat keine derartigen Ergebnisse vorzuweisen: Der bereits 29-Jährige hat als beste Platzierung Platz 121 im Jahr 2023 vorzuweisen. Bislang hat er erst eine einzige Partie im Hauptfeld eines ATP-Turniers – im Mai 2021 in Parma. Im letzten Monat gewann er jedoch das Challenger-Turnier von Menorca.

Stan Wawrinka steht als einziger Schweizer im Hauptfeld im Parc des Eaux-Vives. Der 20-jährige Genfer Kilian Feldbausch (ATP 355) unterlag in der 2. Runde der Qualifikation, für die er eine Wildcard erhalten hatte, dem Amerikaner Nihesh Basavareddy (ATP 154) mit 3:6, 2:6.