Stan Wawrinka ist in diesem Jahr noch nicht auf Touren gekommen Keystone

Stan Wawrinka (ATP 158), am Dienstag in Marseille in der Auftaktpartie ausgeschieden, wird beim ATP-500-Turnier in Doha die Qualifikation bestreiten.

Keystone-SDA, gma, sda SDA

Sein erster Gegner ist der Franzose Arthur Cazaux (ATP 101), gegen den er Ende Januar in Montpellier in der ersten Runde 4:6, 3:6 verloren hat. Sollte Wawrinka den ersten Sieg in diesem Jahr feiern, würde er gegen den Franzosen Quentin Halys (ATP 74) um einen Platz im Haupttableau spielen.