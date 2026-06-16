Noch einmal auf dem heiligen Rasen: Stan Wawrinka erhält auf seiner Abschiedstournee eine Wildcard für Wimbledon. Bild: Keystone

Stan Wawrinka erhält von den Organisatoren eine Wildcard für Wimbledon. Derweil kehrt Serena Williams an der Seite ihrer Schwester Venus im Doppel zurück auf den heiligen Rasen.

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Über das ATP-Ranking hat der aktuell auf Position 111 klassierte Wawrinka den Sprung nach Wimbledon verpasst. Trotzdem schlägt der 41-jährige Lausanner ein letztes Mal beim dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres auf. Wie die Veranstalter am Dienstag bekannt gaben, vergeben sie eine von nur acht Einzel-Wildcards an Wawrinka. Somit wird er bei seiner Abschiedstournee ein weiteres Mal im grossen Rampenlicht stehen.

Zurück in diesem ist seit kurzem Serena Williams. Auch die 44-jährige, 23-fache Major-Siegerin erhielt für Wimbledon eine Wildcard. Sie wird gemeinsam mit ihrer Schwester Venus im Doppel aufschlagen.

Serena Williams feierte in der Vorwoche an der Seite der Kanadierin Victoria Mboko im Londoner Queen's Club ihr Comeback auf der Tour nach vier Jahren Absenz. Diese Woche spielt sie mit Karolina Muchova in Berlin den Doppelwettbewerb.