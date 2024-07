Für Stan Wawrinka geht es in Wimbledon am Donnerstag weiter. KEYSTONE

Das Wimbledon-Zweitrundenspiel zwischen Stan Wawrinka und Gaël Monfils wird am Mittwochabend beim Stand von 6:7, 4:6 und 5:5 unterbrochen und am Donnerstag fortgesetzt. Um kurz vor halb Elf ist es zu dunkel, um weiterzuspielen.

tbz Tobias Benz

Stan Wawrinka und Gael Monfils bieten dem Publikum in Wimbledon am Mittwochabend beste Unterhaltung und werden um kurz vor halb Elf mit Standing Ovations in den Feierabend verabschiedet. Das Spiel muss aufgrund von einbrechender Dunkelheit beim Stand von 6:7, 4:6 und 5:5 abgebrochen werden und wird am Donnerstag fortgesetzt.

Doch die Tennis-Oldies beeindrucken die Zuschauer nicht nur mit spektakulärem Tennis, auch die enge Freundschaft zwischen den beiden macht sich in mehreren Szenen während des Matches bemerkbar und dringt immer wieder bis in die Herzen des Publikums vor.

So beispielsweise im Tie-Break des ersten Satzes beim Stand von 3:3, als Stan eine wichtige Vorhand millimetergenau in die Ecke hämmert und dafür ein lautes «Out» des Linienrichters erntet. Stuhlschiedsrichterin Marijana Veljovic überstimmt den Entscheid und gibt dem Schweizer den Punkt. Monfils nimmt eine Challenge und liegt prompt falsch – der Ball war tatsächlich drin. 4:3 für Wawrinka.

In den meisten Tennis-Matches wäre nun Feuer drin – denkt sich wohl auch Schiedsrichterin Veljovic und beschwichtigt Monfils: «Es sah schon so aus, als wäre das ein Winner.» Doch der Franzose lässt sich durch das Geschehene überhaupt nicht aus dem Konzept bringen. «Kein Problem, Stan dachte das auch», lautet die scherzhafte Antwort.

Daraufhin liefern sich die beiden Freunde ein wohlwollendes Wortgefecht auf Französisch, marschieren zum Netz und umarmen sich herzlich. Veljovic blickt etwas irritiert, das Publikum grölt vor Lachen.

La belle image entre Stan Wawrinka et Gaël Monfils sur un point overrule par l’arbitre qui a semé une petite incompréhension sur le court. 🇫🇷🫶🏻🇨🇭 pic.twitter.com/PS1Zwi3wED — Ilan Merhaba ✍🏼 (@ilanmerhaba) July 3, 2024

