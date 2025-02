Stan Wawrinka tut sich bisher schwer in diesem Jahr Keystone

Stan Wawrinka kommt auch in Marseille nicht zum ersten Sieg des Jahres. Der bald 40-jährige Waadtländer verliert die Auftaktrunde des ATP-250-Turniers gegen Nuno Borges mit 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 3:6.

Keystone-SDA, sda SDA

Seit Oktober wartet Wawrinka (ATP 158) auf der ATP-Tour auf einen Sieg. Am Australian Open, in Montpellier und in Rotterdam war er in diesem Jahr bereits jeweils in der 1. Runde gescheitert.

Gegen den 27-jährigen Borges (ATP 39) sah es lange nach einem Ende der Durststrecke aus. In den ersten beiden Sätzen führte er mit Break, aber nur im ersten konnte er nach dem Rebreak des Portugiesen das Tiebreak gewinnen. Im zweiten Umgang verlor er die letzten sieben Punkte. Im Entscheidungssatz sorgte Borges mit dem 4:2 für den entscheidenden Unterschied.