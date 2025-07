Nahe an der Finalqualifikation: Stan Wawrinka. Bild: Keystone

Stan Wawrinka (ATP 153) verpasst den Final des Challenger-Turnier in Iasi. Der Waadtländer verliert im Halbfinal gegen den aufstrebenden Dänen Elmer Möller (ATP 117) 2:6, 6:7 (4:7).

Keystone-SDA SDA

Der dreifache Grand-Slam-Sieger kämpfte beim Sandturnier im Osten Rumäniens vor allem im zweiten Satz energisch gegen die Niederlage. Bei 3:5 wehrte er einen ersten Matchball ab, bei 4:5 einen zweiten. Im Tiebreak konnte er den Kopf dann aber nicht mehr aus der Schlinge ziehen.

Wawrinka reist nun nach Gstaad, wo er in der ersten Runde des Swiss Open auf den Kasachen Alexander Schewtschenko (ATP 98) trifft. Im Doppel tritt der 38-jährige Routinier an der Seite des 20 Jahre jüngeren Baslers Henry Bernet an.