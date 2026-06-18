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Tennis Wawrinka verzichtet auf Mallorca

SDA

18.6.2026 - 22:27

Stan Wawrinka wird sich nicht von den Zuschauern auf Mallorca verabschieden
Stan Wawrinka wird sich nicht von den Zuschauern auf Mallorca verabschieden
Keystone

Stan Wawrinka (ATP 111) nimmt nicht am Rasenturnier auf Mallorca teil.

Keystone-SDA

18.06.2026, 22:27

Der 41-jährige Waadtländer gibt persönliche Gründe für die Absage an. Der dreifache Grand-Slam-Sieger bestreitet seine letzte Saison.

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