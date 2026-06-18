Stan Wawrinka wird sich nicht von den Zuschauern auf Mallorca verabschieden Keystone

Stan Wawrinka (ATP 111) nimmt nicht am Rasenturnier auf Mallorca teil.

Keystone-SDA SDA

Der 41-jährige Waadtländer gibt persönliche Gründe für die Absage an. Der dreifache Grand-Slam-Sieger bestreitet seine letzte Saison.