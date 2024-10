Arg ins Schwitzen gekommen: Stan Wawrinka kann sein Punktekonto in Bratislava nicht gross äufnen Keystone

Stan Wawrinka kann seine ansteigende Form der letzten Wochen nicht bestätigen. Nach dem Halbfinal in Stockholm und dem Achtelfinal in Basel verliert er nun früher als erhofft.

SDA

Beim Challenger-Turnier in Bratislava scheiterte der 39-jährige Waadtländer (ATP 149) im Achtelfinal am nicht einmal halb so alten Teenager Dino Prizmic (ATP 380) 2:6, 6:4, 3:6. Der Kroate hatte Anfang Jahr am Australian Open für Aufsehen gesorgt, als er als Qualifikant gegen Novak Djokovic einen Satz gewann.

In seinem voraussichtlich letzten Einsatz des Jahres spielt Wawrinka kommende Woche am ATP-Turnier in Belgrad, wo er von einer Wildcard profitiert.

sda