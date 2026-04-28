Stan Wawrinka sucht weiter seine Sandform Keystone

Stan Wawrinka (ATP 106) wartet 2026 weiterhin auf seinen ersten Erfolg auf Sand. Der Waadtländer schied am Dienstag am Challenger-Turnier in Aix-en-Provence bereits in der ersten Runde aus.

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Wawrinka unterlag als Vorjahresfinalist dem formstarken Österreicher Sebastian Ofner (ATP 83) 3:6, 4:6. Durch den Verlust von 90 Punkten rutscht der seit dem 23. Februar sieglose Achtelfinalist des diesjährigen Australian Open in der Weltrangliste aus den Top 120.

Am French Open wird der 41-jährige Lausanner ab dem 18. Mai aller Voraussicht nach mit einer Wildcard antreten dürfen. Für die Qualifikation der Männer (ab 18. Mai) sind von den Schweizern Leandro Riedi (ATP 129), Jerôme Kym (ATP 173) und Rémy Bertola (ATP 212) gemeldet.