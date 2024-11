Zwischenhoch wieder zu Ende: Stan Wawrinka verlor in Belgrad gleich zum Auftakt Keystone

Stan Wawrinka scheitert beim ATP-Turnier in Belgrad bereits in der 1. Runde mit 4:6, 4:6 gegen den Serben Laslo Djere.

Stan Wawrinka (ATP 148), der wie sein um sieben Positionen besser klassierter Gegner von einer Wildcard profitierte, verpasste in der serbischen Hauptstadt eine grosse Chance. Laslo Djere erlebt ein Jahr zum Vergessen, nachdem er im Januar noch die Nummer 33 der Welt war. Je ein Break pro Satz reichten dem Einheimischen aber zu seinem erst achten Sieg in dieser Saison auf der ATP Tour.

Wawrinka bleibt damit bei zehn Erfolgen, der Höhenflug mit dem Halbfinal in Stockholm und dem Achtelfinal in Basel scheint damit bereits wieder zu Ende. Bereits letzte Woche beim Challenger in Bratislava kam er nicht über die 2. Runde hinaus.

In Belgrad wäre der 39-jährige Waadtländer im Achtelfinal nicht wie erwartet auf den topgesetzten Alex de Minaur getroffen, der nach der Absage von Novak Djokovic seinen Platz an den ATP Finals auf sicher hat, sondern den Lucky Loser Duje Ajdukovic (ATP 105).

