Stan Wawrinka meldet auf Instagram den Diebstahl seines Rackets. Instagram/stanwawrinka85

Stan Wawrinka verlor am Sonntag den Final des Challenger-Turniers in Aix-en-Provence gegen Borna Coric knapp in drei Sätzen – und wurde danach bestohlen. Auf Instagram äussert der Romand seinen Unmut.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Stan Wawrinka hat am Sonntag einen historischen Titel verpasst. Er hätte als erster 40-Jähriger ein Challenger-Turnier gewinnen können, verlor den Final aber gegen Borna Coric.

Nach dem Spiel wurde Wawrinkas Tennisschläger geklaut, wie der Westschweizer auf Instagram meldet.

Stan Wawrinka verpasste am Wochenende die Chance, Tennisgeschichte zu schreiben. Der Waadtländer hätte als erster 40-Jähriger einen Titel auf der Challenger-Tour gewinnen können. Doch der Kroate Borna Coric liess dies nicht zu und siegte 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4).

Wawrinka, der seit August 2020 mit dem Challenger-Turniersieg in Prag keine Trophäe mehr in die Höhe stemmen konnte, ärgert sich nach dem verlorenen Endspiel aber noch mehr über einen Diebstahl. In seiner Instagram-Story schreibt Wawrinka am Montag: «An die Person, die mir gestern den Tennisschläger gestohlen hat: Das ist hässlich!»

Der dreifache Grand-Slam-Sieger ist nicht der einzige Schweizer Sport-Promi, der in den vergangenen Tagen bestohlen wurde. Mountainbike-Olympiasiegerin von 2021, Jolanda Neff, meldete vor einigen Tagen den Diebstahl ihres Velos auf Instagram: «Bitte helft mir, es zu finden. Es ist eine Spezialanfertigung, nicht zu kaufen und einzigartig in der ganzen Schweiz.» Neffs Bike ist mittlerweile wieder aufgetaucht.

