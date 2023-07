Stan Wawrinka steht erstmals seit zehn Monaten wieder im Halbfinal eines ATP-Turniers Keystone

Stan Wawrinka steht erstmals seit zehn Monaten auf ATP-Stufe wieder in einem Halbfinal. Der Waadtländer schlägt beim Turnier in Umag in Kroatien den Spanier Roberto Carballes Baena 6:4, 7:5.

Bis zur letzten Woche waren sich der 38-jährige Wawrinka, gegenwärtig auf Platz 72 in der Weltrangliste, und der 30-jährige, um 13 Positionen besser klassierte Carballes Baena auf der Tour nie gegenüber gestanden. Nun spielten sie innert weniger Tage zweimal gegeneinander. In der 1. Runde des Swiss Open in Gstaad musste der Spanier wegen einer Nackenverletzung im zweiten Satz aufgeben.

Diesmal behielt Wawrinka auch auf sportlichem Weg die Überhand. Den ersten Satz entschied er trotz verlorenem Aufschlagspiel zum Auftakt für sich, im zweiten Umgang genügte ihm der Servicedurchbruch im letzten Game.

Gegner im Halbfinal ist Lorenzo Sonego, die Nummer 43 im Ranking. Gegen den Italiener hat Wawrinka noch nie gespielt.

Letztmals einen Halbfinal auf der Tour hatte Wawrinka im vergangenen September in Metz in Frankreich erreicht. Gegen den Kasachen Alexander Bublik hatten ihn damals schon zu Beginn des ersten Satzes Oberschenkel-Beschwerden gestoppt.

sda