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ATP-Challenger Neapel Wawrinkas Geburtstagswoche beginnt mit einer Niederlage

SDA

24.3.2026 - 16:13

Stan Wawrinka kassiert in Neapel eine Niederlage, die niemand kommen sah
Stan Wawrinka kassiert in Neapel eine Niederlage, die niemand kommen sah
Keystone

Stan Wawrinka (ATP 94) misslingt der Start in seine letzte Sandplatzsaison.

Keystone-SDA

24.03.2026, 16:13

Der Ende Jahr zurücktretende Waadtländer schied am Challenger-Turnier in Neapel in der ersten Runde gegen den Franzosen Matteo Martineau, die Nummer 348 der Weltrangliste, aus. 6:2, 4:6, 6:7 (2:7) hiess nach gut zweieinhalb Stunden das vernichtende Verdikt aus Sicht des am Samstag 41 Jahre alt werdenden Westschweizers.

Trotz fünf abgewehrter Matchbälle beim Stand von 5:6 im dritten Satz und der lautstarken Unterstützung der Tifosi gelang es Wawrinka nicht, im entscheidenden Tiebreak die Oberhand zu gewinnen. Für den 27-jährigen Martineau war es der grösste Sieg seiner Karriere.

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