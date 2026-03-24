Stan Wawrinka kassiert in Neapel eine Niederlage, die niemand kommen sah Keystone

Stan Wawrinka (ATP 94) misslingt der Start in seine letzte Sandplatzsaison.

Keystone-SDA SDA

Der Ende Jahr zurücktretende Waadtländer schied am Challenger-Turnier in Neapel in der ersten Runde gegen den Franzosen Matteo Martineau, die Nummer 348 der Weltrangliste, aus. 6:2, 4:6, 6:7 (2:7) hiess nach gut zweieinhalb Stunden das vernichtende Verdikt aus Sicht des am Samstag 41 Jahre alt werdenden Westschweizers.

Trotz fünf abgewehrter Matchbälle beim Stand von 5:6 im dritten Satz und der lautstarken Unterstützung der Tifosi gelang es Wawrinka nicht, im entscheidenden Tiebreak die Oberhand zu gewinnen. Für den 27-jährigen Martineau war es der grösste Sieg seiner Karriere.