ATP Rotterdam Wawrinkas souveräner Auftakt in Rotterdam

SDA

11.2.2026 - 12:40

Stan Wawrinka gewinnt sein erstes Spiel in Rotterdam
Stan Wawrinka gewinnt sein erstes Spiel in Rotterdam
Keystone

Stan Wawrinka gelingt der Auftakt ins ATP-500-Turnier in Rotterdam. Der Waadtländer schlägt den Niederländer Thijs Boogaard in zwei Sätzen 6:3, 6:4.

Keystone-SDA

11.02.2026, 12:40

Ursprünglich hätte Wawrinka gegen den Australier Aleksandar Vukic antreten sollen, dieser zog sich aber kurzfristig zurück. Vukics Pech war Thijs Boogaards Glück. Der 17-jährige Niederländer, der jenseits der Top 1000 in der Weltrangliste klassiert ist, kam gegen den Schweizer Routinier zu seinem Debüt auf der ATP-Tour.

Wawrinka, der das Turnier in Rotterdam 2015 gewinnen konnte, nahm dem Debütanten pro Satz je einmal den Service ab und verwertete nach 83 Minuten seinen ersten Matchball.

In der zweiten Runde bekommt es Wawrinka mit dem topgesetzten Alex De Minaur zu tun.

