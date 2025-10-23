  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Swiss Indoors Wawrinkas Wunsch, Brennwalds (fast) Versprechen

SDA

23.10.2025 - 22:19

Stan Wawrinka hofft, dass er noch einmal an die Swiss Indoors kommt
Stan Wawrinka hofft, dass er noch einmal an die Swiss Indoors kommt
Keystone

Stan Wawrinka fehlt im Achtelfinal der Swiss Indoors gegen Casper Ruud nicht viel zum Exploit. Der Waadtländer zeigt sich enttäuscht und zufrieden zugleich – und hofft, noch einmal zu kommen.

Keystone-SDA

23.10.2025, 22:19

Stan Wawrinka weiss seinen Status einzuordnen. Er ist (noch) die Nummer 158 der Welt, der Körper 40 Jahre alt. Im Kopf aber ist der dreifache Grand-Slam-Champion noch frisch und motiviert. «Die Motivation ist noch da, ich möchte noch so viel wie möglich profitieren», sagt er nach der 4:6, 6:7-Niederlage im Achtelfinal gegen die Weltnummer 11 Casper Ruud.

Mit der Leistung ist er zurecht zufrieden, bei 22 direkten Gewinnpunkten und 14 unerzwungenen Fehlern. «Man muss realistisch sein», stellt er ohne jede Bitterkeit fest. «Mein erster Match hier war gut, und der von heute auch. Aber er ist zehn Jahre jünger als ich, steht mitten in seiner Karriere, ist die Nummer 11 der Welt und nach seinem Turniersieg (letzte Woche in Stockholm) voller Selbstvertrauen.» Selber habe er ab und zu ein wenig gezögert.

Schöne Emotionen

Wawrinka ist der einzige Spieler über 40 Jahren in den ersten 1000 der Weltrangliste – und er hat noch nicht genug, jedenfalls nicht ganz. Die Ovationen beim Verlassen des Platzes geben Lust auf eine Fortsetzung der Karriere. «Manche Leute fragen sich, was macht er noch hier, mit 40 Jahren», sagt Wawrinka mit einem leichten Schmunzeln. «Er hat doch Grand Slams gewonnen, warum spielt er jetzt noch Challenger-Turniere. Es ist für die Chance, diese Emotionen zu erleben.»

Es ist klar, Wawrinka würde gerne in einem Jahr noch ein 19. Mal an den Swiss Indoors aufschlagen. «Ja, die leise Hoffnung besteht schon», meint er und blickt zu Roger Brennwald, der in der Tür zum Interviewraum steht. «Das müssen Sie auch den Boss fragen, denn bei der Qualität des Tableaus ist es sehr schwer, reinzukommen.» Er benötigte wohl erneut eine Wildcard.

Ein langes Jahr

«Ein Jahr ist in meinem Alter eine lange Zeit», betont Wawrinka. «Es hängt nicht nur von mir ab, ob ich noch einmal zurückkommen kann. Der Körper muss mitspielen, es kommt darauf an, wo ich auf der Tour bin.»

Der «Boss», Turnierpräsident Roger Brennwald, muss auf die Frage, ob er Wawrinka eine Wildcard garantieren kann, nicht lange überlegen. «Garantieren ist vielleicht schwierig», sagt er gegenüber Keystone-SDA. «Aber lassen Sie es mich etwas philosophisch formulieren: Wenn es einer für seine Verdienste und seine Einstellung verdient hat, dann ganz sicher Stan.» Das ist so gut wie ein Versprechen. «Ich wünschte mir, noch einmal hier spielen zu können», meint Wawrinka abschliessend. Mit diesem Wunsch ist er definitiv nicht alleine.

Meistgelesen

Autozulieferer aus St. Gallen muss Werk schliessen
YB gelingt in der Europa League ein Befreiungsschlag
Nato bestätigt Luftraumverletzung durch russische Flugzeuge in Litauen – «eklatanter Verstoss»

Videos aus dem Ressort

Shaqiri: «Wir haben viel zu viele Fehler gemacht»

Shaqiri: «Wir haben viel zu viele Fehler gemacht»

23.10.2025

Lyon – Basel 2:0

Lyon – Basel 2:0

UEFA Europa League | Matchday 3 | Saison 25/26

23.10.2025

Fenerbahçe – Stuttgart 1:0

Fenerbahçe – Stuttgart 1:0

UEFA Europa League | Matchday 3 | Saison 25/26

23.10.2025

Shaqiri: «Wir haben viel zu viele Fehler gemacht»

Shaqiri: «Wir haben viel zu viele Fehler gemacht»

Lyon – Basel 2:0

Lyon – Basel 2:0

Fenerbahçe – Stuttgart 1:0

Fenerbahçe – Stuttgart 1:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Tennis. Wawrinka verliert an den Swiss Indoors im Achtelfinal

TennisWawrinka verliert an den Swiss Indoors im Achtelfinal

Swiss Indoors in Basel. Vorjahresfinalist Shelton scheitert an Munar

Swiss Indoors in BaselVorjahresfinalist Shelton scheitert an Munar

Ab 2028. Neues Masters-1000-Turnier in Saudi-Arabien

Ab 2028Neues Masters-1000-Turnier in Saudi-Arabien