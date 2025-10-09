Er kanns kaum glauben: Valentin Vacherot steht beim Turnier in Schanghai in den Halbfinals Keystone

Der Qualifikant Valentin Vacherot spielt beim ATP-1000-Turnier in Schanghai gross auf. Der Monegasse qualifiziert sich für die Halbfinals.

Im Viertelfinal bezwang Vacherot, die Weltnummer 204, Holger Rune, die Weltnummer 11, 2:6, 7:6 (7:4), 6:4. Im letzten Abschnitt profitierte der krasse Aussenseiter von Beinkrämpfen des Dänen. Das soll aber seine erneut überzeugende Leistung in keiner Weise schmälern. Was den Erfolg noch aussergewöhnlicher macht: Vacherot hatte in Schanghai zunächst lediglich die Rolle des Ersatzspielers inne. Er durfte sich nicht einmal sicher sein, einen Platz in der Qualifikation zu bekommen.

Der 26-jährige Vacherot wird im nächsten Ranking auf jeden Fall erstmals zu den besten 100 Spielern gehören. Im Halbfinal wird entweder der Serbe Novak Djokovic oder der Belgier Zizou Bergs sein Gegner sein.