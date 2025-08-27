Novak Djokovic kann am US Open auch in der 2. Runde nicht überzeugen, müht sich aber zum Sieg. Für Jack Draper ist das Turnier zu Ende. Das sind die wichtigsten Fakten des 4. Turniertages.
Vorjahres-Halbfinalist Draper verletzt
Bereits zu Ende ist das Turnier für den letztjährigen Halbfinalisten Jack Draper. Der Engländer musste vor seiner Zweitrundenpartie gegen den Belgier Zizou Bergs wegen einer Armverletzung Forfait erklären. Der Weltnummer 5 droht nun der Fall aus den Top Ten.
Djokovic müht sich weiter
Novak Djokovic kann den etwas suspekten Eindruck aus der 1. Runde auch bei seinem zweiten Einsatz nicht zerstreuen. Der Grand-Slam-Rekordchampion, der seit seiner Niederlage im Wimbledon-Halbfinal gegen Jannik Sinner kein Turnier mehr bestritten hatte, verlor gegen den amerikanischen Qualifikanten Zachary Svajda, nur die Nummer 145 der Welt, sogar den ersten Satz im Tiebreak. Danach setzte sich der Serbe zwar in vier Sätzen durch, wird sich aber gewaltig steigern müssen, wenn er seine Hoffnungen auf einen 25. Grand-Slam-Titel, den ersten seit dem US Open vor zwei Jahren, aufrechterhalten will.