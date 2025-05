Aryna Sabalenka ärgert sich Keystone

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka, die Anfang Mai das WTA-1000-Turnier in Madrid gewann, scheidet in den Viertelfinals des Sandplatzturniers in Rom gegen die Chinesin Zheng Qinwen aus.

Keystone-SDA SDA

Zheng Qinwen, die bei den Olympischen Spielen in Paris, die auf dem Sandplatz von Roland Garros ausgetragen wurden, die Goldmedaille gewonnen hatte, setzte sich gegen die Weissrussin 6:4, 6:3 durch.

Die 22-jährige Chinesin gewann beim 1000er-Turnier in Rom im siebten Anlauf erstmals gegen Aryna Sabalenka, die jeweils auf Hartplatz die Stärkere gewesen war.