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French-Open-Ticker Kouamé schreibt Geschichte ++ Osaka zieht Blicke auf sich ++ Zverev plötzlich Topfavorit?

Patrick Lämmle

28.5.2026

Bei den French Open geht es um den zweiten Grand-Slam-Titel des Jahres. In unserem Ticker erfährst du, was in Paris zu reden gibt.

Redaktion blue Sport

28.05.2026, 21:33

28.05.2026, 21:39

  • Liveticker
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  • Zverev nach Sinner-Aus plötzlich der Turnierfavorit?

    Jannik Sinner konnte nicht mehr. Der grosse Turnierfavorit der French Open war aufgrund der grossen Hitze bedenklich und musste sich letztlich aufgrund von körperlichen Problemen schlagen. Ist der Weg nun frei für Alexander Zverev, seinen ersten Grand-Slam-Titel zu holen? Der Deutsche ist jetzt der höchstgesetzte Spieler im Feld und damit in der Favoritenrolle.

    «Das Wetter ist sein grösster Gegner». Jannik Sinner scheidet bei den French Open sensationell aus

    «Das Wetter ist sein grösster Gegner»Jannik Sinner scheidet bei den French Open sensationell aus

  • Frankreichs Toptalent Moise Kouamé in Runde 3

    Toptalent Moise Kouamé will auf seiner historischen Reise bei den French Open noch mehr erreichen. Der 17 Jahre alte Shootingstar hat nach seinem spektakulären Fünfsatzkrimi auch die zweite Runde bei den French Open überstanden und Paris ein weiteres Mal verzaubert. Nach seinem überraschenden Auftaktsieg rang er auch Adolfo Daniel Vallejo aus Paraguay nach knapp fünf Stunden in der Hitze von Paris nieder.

    Sensation in Paris - Moïse Kouamé jüngster Spieler in der 3. Runde

    Sensation in Paris - Moïse Kouamé jüngster Spieler in der 3. Runde

    Moïse Kouamé schreibt an den French Open Geschichte. Nach einem packenden Match gegen Adolfo Vallejo schafft es der Franzose in die 3. Runde. Mit 17 Jahren und zwei Monaten ist er der jüngste Spieler in der Geschichte des Turniers, dem dies gelingt.

    28.05.2026

  • Nächster Glamour-Auftritt von Tennis-Star Osaka

    Vor ihrem ersten Auftritt gegen Laura Siegemund (6:3, 7:6) sorgte Naomi Osaka in Paris für Staunen. Die ehemalige Weltranglistenerste betrat den Platz mit einem schwarzen, bodenlangen Kleid, das sie vor dem Spiel ablegte.

    Am Donnerstag doppelt die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Japan nach. Zu ihrer Zweitrunden-Partie gegen die Kroatin Donna Vekic betritt sie den Court mit einer cremefarbenen Schleppe. Und weil sie sich erneut durchsetzt, dürfen sich die Fans wohl auf einen weiteren Glamour-Auftritt freuen.

    Naomi Osaka sorgt mit Modeauftritten bei French Open für Aufsehen
    Naomi Osaka sorgt mit Modeauftritten bei French Open für Aufsehen. Tennis-Star Naomi Osaka liebt den extravaganten Auftritt.

    Tennis-Star Naomi Osaka liebt den extravaganten Auftritt.

    Bild: Keystone

    Naomi Osaka sorgt mit Modeauftritten bei French Open für Aufsehen. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Japan betrat den Platz am Donnerstag zu ihrer Zweirunden-Partie gegen die Kroatin Donna Vekic mit cremefarbener Schleppe.

    Die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Japan betrat den Platz am Donnerstag zu ihrer Zweirunden-Partie gegen die Kroatin Donna Vekic mit cremefarbener Schleppe.

    Bild: Imago

    Naomi Osaka sorgt mit Modeauftritten bei French Open für Aufsehen. Für das Warm-up legt sie die Schleppe zwar beiseite, trägt aber immer noch ein besonderes Oberteil.

    Für das Warm-up legt sie die Schleppe zwar beiseite, trägt aber immer noch ein besonderes Oberteil.

    Bild: Imago

    Naomi Osaka sorgt mit Modeauftritten bei French Open für Aufsehen. Auch danach macht Osaka auf dem Platz eine gute Falle und schlägt Vecic in zwei Sätzen (7:6, 6:4).

    Auch danach macht Osaka auf dem Platz eine gute Falle und schlägt Vecic in zwei Sätzen (7:6, 6:4).

    Bild: Imago

    Naomi Osaka sorgt mit Modeauftritten bei French Open für Aufsehen. «Ich halte die Leute gerne auf Trab», sagt Osaka nach ihrem Sieg gegen Vecic. Und auf die Frage, ob sie nun in jedem Spiel ein neues Outfit tragen: «Ich lasse euch einfach weiter raten und freue mich darüber, dass ihr euch freut.»

    «Ich halte die Leute gerne auf Trab», sagt Osaka nach ihrem Sieg gegen Vecic. Und auf die Frage, ob sie nun in jedem Spiel ein neues Outfit tragen: «Ich lasse euch einfach weiter raten und freue mich darüber, dass ihr euch freut.»

    Bild: Imago

    Naomi Osaka sorgt mit Modeauftritten bei French Open für Aufsehen. Schon vor ihrem Erstrundenmatch gegen Laura Siegemund hatte die ehemalige Weltranglistenerste Aufsehen erregt, als sie in einem schwarzen, bodenlangen Kleid den Court Suzanne-Lenglen betrat und dieses zum Matchbeginn ablegte.

    Schon vor ihrem Erstrundenmatch gegen Laura Siegemund hatte die ehemalige Weltranglistenerste Aufsehen erregt, als sie in einem schwarzen, bodenlangen Kleid den Court Suzanne-Lenglen betrat und dieses zum Matchbeginn ablegte.

    Bild: Image

    Naomi Osaka sorgt mit Modeauftritten bei French Open für Aufsehen. Paris ist die Hauptstadt der Mode, für Naomi Osaka gilt das auch auf dem Tennisplatz.

    Paris ist die Hauptstadt der Mode, für Naomi Osaka gilt das auch auf dem Tennisplatz.

    Bild: Imago

    Naomi Osaka sorgt mit Modeauftritten bei French Open für Aufsehen. Eins ist Osaka gewiss: Die Blicke zieht sie auf sich.

    Eins ist Osaka gewiss: Die Blicke zieht sie auf sich.

    Bild: Imago

    Naomi Osaka sorgt mit Modeauftritten bei French Open für Aufsehen. Siegemund (rechts in grün) fand es nicht ganz so cool. Sie meinte nach der Niederlage gegen Osaka, dass sie selbst auf den Platz komme, «um Tennis zu spielen und keine Modenschau zu machen».

    Siegemund (rechts in grün) fand es nicht ganz so cool. Sie meinte nach der Niederlage gegen Osaka, dass sie selbst auf den Platz komme, «um Tennis zu spielen und keine Modenschau zu machen».

    Bild: Imago

    Naomi Osaka sorgt mit Modeauftritten bei French Open für Aufsehen
    Naomi Osaka sorgt mit Modeauftritten bei French Open für Aufsehen. Tennis-Star Naomi Osaka liebt den extravaganten Auftritt.

    Tennis-Star Naomi Osaka liebt den extravaganten Auftritt.

    Bild: Keystone

    Naomi Osaka sorgt mit Modeauftritten bei French Open für Aufsehen. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Japan betrat den Platz am Donnerstag zu ihrer Zweirunden-Partie gegen die Kroatin Donna Vekic mit cremefarbener Schleppe.

    Die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Japan betrat den Platz am Donnerstag zu ihrer Zweirunden-Partie gegen die Kroatin Donna Vekic mit cremefarbener Schleppe.

    Bild: Imago

    Naomi Osaka sorgt mit Modeauftritten bei French Open für Aufsehen. Für das Warm-up legt sie die Schleppe zwar beiseite, trägt aber immer noch ein besonderes Oberteil.

    Für das Warm-up legt sie die Schleppe zwar beiseite, trägt aber immer noch ein besonderes Oberteil.

    Bild: Imago

    Naomi Osaka sorgt mit Modeauftritten bei French Open für Aufsehen. Auch danach macht Osaka auf dem Platz eine gute Falle und schlägt Vecic in zwei Sätzen (7:6, 6:4).

    Auch danach macht Osaka auf dem Platz eine gute Falle und schlägt Vecic in zwei Sätzen (7:6, 6:4).

    Bild: Imago

    Naomi Osaka sorgt mit Modeauftritten bei French Open für Aufsehen. «Ich halte die Leute gerne auf Trab», sagt Osaka nach ihrem Sieg gegen Vecic. Und auf die Frage, ob sie nun in jedem Spiel ein neues Outfit tragen: «Ich lasse euch einfach weiter raten und freue mich darüber, dass ihr euch freut.»

    «Ich halte die Leute gerne auf Trab», sagt Osaka nach ihrem Sieg gegen Vecic. Und auf die Frage, ob sie nun in jedem Spiel ein neues Outfit tragen: «Ich lasse euch einfach weiter raten und freue mich darüber, dass ihr euch freut.»

    Bild: Imago

    Naomi Osaka sorgt mit Modeauftritten bei French Open für Aufsehen. Schon vor ihrem Erstrundenmatch gegen Laura Siegemund hatte die ehemalige Weltranglistenerste Aufsehen erregt, als sie in einem schwarzen, bodenlangen Kleid den Court Suzanne-Lenglen betrat und dieses zum Matchbeginn ablegte.

    Schon vor ihrem Erstrundenmatch gegen Laura Siegemund hatte die ehemalige Weltranglistenerste Aufsehen erregt, als sie in einem schwarzen, bodenlangen Kleid den Court Suzanne-Lenglen betrat und dieses zum Matchbeginn ablegte.

    Bild: Image

    Naomi Osaka sorgt mit Modeauftritten bei French Open für Aufsehen. Paris ist die Hauptstadt der Mode, für Naomi Osaka gilt das auch auf dem Tennisplatz.

    Paris ist die Hauptstadt der Mode, für Naomi Osaka gilt das auch auf dem Tennisplatz.

    Bild: Imago

    Naomi Osaka sorgt mit Modeauftritten bei French Open für Aufsehen. Eins ist Osaka gewiss: Die Blicke zieht sie auf sich.

    Eins ist Osaka gewiss: Die Blicke zieht sie auf sich.

    Bild: Imago

    Naomi Osaka sorgt mit Modeauftritten bei French Open für Aufsehen. Siegemund (rechts in grün) fand es nicht ganz so cool. Sie meinte nach der Niederlage gegen Osaka, dass sie selbst auf den Platz komme, «um Tennis zu spielen und keine Modenschau zu machen».

    Siegemund (rechts in grün) fand es nicht ganz so cool. Sie meinte nach der Niederlage gegen Osaka, dass sie selbst auf den Platz komme, «um Tennis zu spielen und keine Modenschau zu machen».

    Bild: Imago

  • Tessiner-Märchen endet

    Die Schweizerin Susan Bandecchi schafft am French Open keine weitere Überraschung. Die 27-jährige Qualifikantin aus dem Tessin unterliegt in der 2. Runde Daria Kasatkina 5:7, 6:7 (11:13).

    Bandecchi, die Nummer 215 der Welt, stand in Paris erstmals im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Gegen die seit eineinhalb Jahren für Australien spielende Kasatkina (WTA 53) vergab sie im ersten Durchgang einen Satzball, wehrte dann sechs Matchbälle ab und unterlag in knapp zwei Stunden.

  • Djokovic stellt Hitzeregelung infrage

    Die Hitze macht den Tennisstars bei den French Open in Paris 2026 ordentlich zu schaffen. Während bei anderen Turnieren wie den Australian Open klare Vorschriften bezüglich der Temperaturen gelten, herrscht in der französischen Hauptstadt eine gewisse Unklarheit.

    Temperaturen über 30 Grad. «Brät immer weiter»: Hitze-Problem bei den French Open

    Temperaturen über 30 Grad«Brät immer weiter»: Hitze-Problem bei den French Open

    Der dreimalige Turniersieger Novak Djokovic stellte die französische Hitzeregelung nach seinem Zweitrundensieg über Lokalmatador Valentin Royer nun in Frage. «Ich verstehe wirklich nicht, warum es hier keine Hitzeregel gibt», echauffiert sich Djokovic auf der Pressekonferenz nach seinem Einzug in die dritte Runde. «Ich dachte, die gäbe es bei jedem Grand-Slam-Turnier, aber dann hat mir jemand gesagt, dass es bei den French Open keine Hitzeregel gibt.»

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