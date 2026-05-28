Bei den French Open geht es um den zweiten Grand-Slam-Titel des Jahres. In unserem Ticker erfährst du, was in Paris zu reden gibt.
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Liveticker
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Liveticker beendet
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Zverev nach Sinner-Aus plötzlich der Turnierfavorit?
Jannik Sinner konnte nicht mehr. Der grosse Turnierfavorit der French Open war aufgrund der grossen Hitze bedenklich und musste sich letztlich aufgrund von körperlichen Problemen schlagen. Ist der Weg nun frei für Alexander Zverev, seinen ersten Grand-Slam-Titel zu holen? Der Deutsche ist jetzt der höchstgesetzte Spieler im Feld und damit in der Favoritenrolle.
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Frankreichs Toptalent Moise Kouamé in Runde 3
Toptalent Moise Kouamé will auf seiner historischen Reise bei den French Open noch mehr erreichen. Der 17 Jahre alte Shootingstar hat nach seinem spektakulären Fünfsatzkrimi auch die zweite Runde bei den French Open überstanden und Paris ein weiteres Mal verzaubert. Nach seinem überraschenden Auftaktsieg rang er auch Adolfo Daniel Vallejo aus Paraguay nach knapp fünf Stunden in der Hitze von Paris nieder.
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Nächster Glamour-Auftritt von Tennis-Star Osaka
Vor ihrem ersten Auftritt gegen Laura Siegemund (6:3, 7:6) sorgte Naomi Osaka in Paris für Staunen. Die ehemalige Weltranglistenerste betrat den Platz mit einem schwarzen, bodenlangen Kleid, das sie vor dem Spiel ablegte.
Am Donnerstag doppelt die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Japan nach. Zu ihrer Zweitrunden-Partie gegen die Kroatin Donna Vekic betritt sie den Court mit einer cremefarbenen Schleppe. Und weil sie sich erneut durchsetzt, dürfen sich die Fans wohl auf einen weiteren Glamour-Auftritt freuen.
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Tessiner-Märchen endet
Die Schweizerin Susan Bandecchi schafft am French Open keine weitere Überraschung. Die 27-jährige Qualifikantin aus dem Tessin unterliegt in der 2. Runde Daria Kasatkina 5:7, 6:7 (11:13).
Bandecchi, die Nummer 215 der Welt, stand in Paris erstmals im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Gegen die seit eineinhalb Jahren für Australien spielende Kasatkina (WTA 53) vergab sie im ersten Durchgang einen Satzball, wehrte dann sechs Matchbälle ab und unterlag in knapp zwei Stunden.
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Djokovic stellt Hitzeregelung infrage
Die Hitze macht den Tennisstars bei den French Open in Paris 2026 ordentlich zu schaffen. Während bei anderen Turnieren wie den Australian Open klare Vorschriften bezüglich der Temperaturen gelten, herrscht in der französischen Hauptstadt eine gewisse Unklarheit.
Der dreimalige Turniersieger Novak Djokovic stellte die französische Hitzeregelung nach seinem Zweitrundensieg über Lokalmatador Valentin Royer nun in Frage. «Ich verstehe wirklich nicht, warum es hier keine Hitzeregel gibt», echauffiert sich Djokovic auf der Pressekonferenz nach seinem Einzug in die dritte Runde. «Ich dachte, die gäbe es bei jedem Grand-Slam-Turnier, aber dann hat mir jemand gesagt, dass es bei den French Open keine Hitzeregel gibt.»