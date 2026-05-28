Vor ihrem ersten Auftritt gegen Laura Siegemund (6:3, 7:6) sorgte Naomi Osaka in Paris für Staunen. Die ehemalige Weltranglistenerste betrat den Platz mit einem schwarzen, bodenlangen Kleid, das sie vor dem Spiel ablegte.

Am Donnerstag doppelt die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Japan nach. Zu ihrer Zweitrunden-Partie gegen die Kroatin Donna Vekic betritt sie den Court mit einer cremefarbenen Schleppe. Und weil sie sich erneut durchsetzt, dürfen sich die Fans wohl auf einen weiteren Glamour-Auftritt freuen.