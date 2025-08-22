  1. Privatkunden
Kommt der 25. Grand-Slam-Titel noch? Novak Djokovic und sein Wettlauf gegen die Zeit

dpa

22.8.2025 - 19:00

Novak Djokovic will noch einmal angreifen.
Keystone
Keystone

Tennisstar Djokovic will unbedingt noch den historischen 25. Grand-Slam-Titel gewinnen. Doch wieder könnten ihm Alcaraz und Sinner im Weg stehen. Wie spielt der Körper diesmal mit?

DPA

22.08.2025, 19:00

Für Novak Djokovic schlüpfte selbst die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka gern in die Rolle des Ballmädchens. Als der serbische Tennisstar für die US Open und die Jagd nach seinem nächsten Meilenstein in seiner schillernden Karriere trainierte, imitierte die Belarussin witzelnd typische Aufgaben. Sie hob die Arme mit Bällen in den Händen, um zu signalisieren, bereit zu sein, Djokovic einen Ball zuzuwerfen und kniete sich an den Netzpfosten. Es war ein kleiner Spass zwischen den beiden. 

Sein nächster viel beachteter Auftritt wird mit Spannung erwartet. Doch Djokovic scheint vor dem Auftakt des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres entspannt. Auch beim Baseball schaute der 38-Jährige vorbei, bevor es beim New Yorker Tennis-Spektakel ernst für ihn wird.

Neue Tennis-Ära. Heinz Günthardt, sind Sinner und Alcaraz besser als die Big 3?

Neue Tennis-ÄraHeinz Günthardt, sind Sinner und Alcaraz besser als die Big 3?

Wieder einmal schwingt die Frage mit, ob es seine letzte Dienstreise als Tennisprofi an eine der vier wichtigsten Spielstätten seiner Sportart werden könnte. Roger Federer (44) ist längst im Tennis-Ruhestand, auch Rafael Nadal (39) geniesst mittlerweile nach dem Karriereende das Leben abseits der sportlichen Schauplätze. Nur Djokovic rennt als letzter verbliebener der «Grossen Drei» noch einem seiner Träume hinterher. 

Seit zwei Jahren läuft Djokovic dem Ziel hinterher

Der 25. Grand-Slam-Titel lautet sein Ziel, dann wäre er alleiniger Rekordhalter vor der Australierin Margaret Court. «Die Frage ist, wie realistisch ist es, dass er jetzt noch mal ein Grand Slam gewinnt? Weil die Zeit läuft gegen ihn», sagte auch Tennisikone Boris Becker, einst Erfolgstrainer von Djokovic, in seinem Podcast mit Andrea Petkovic nach Wimbledon. 

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz haben Djokovic als Topfavoriten den Rang abgelaufen. Vor zwei Jahren schrieb sich der Serbe in New York mit Grand-Slam-Titel Nummer 24 in die Tennis-Geschichte ein. Seitdem kam für ihn kein Triumph mehr hinzu, die Sieger bei den vier grössten Turniere hiessen seitdem nur noch Sinner oder Alcaraz. 

Sorgen um Sinner. Wird die Überbelastung im Tennis zum Problem?

Sorgen um SinnerWird die Überbelastung im Tennis zum Problem?

Bei jedem Grand-Slam-Turnier dieser Saison erreichte Djokovic zwar das Halbfinale, dann war aber Schluss. «Dann muss ich gegen Sinner oder Alcaraz spielen. Diese Jungs sind fit und jung», sagte der 38-Jährige. «Für mich fühlt es sich so an, dass ich in diese Matches mit halbleerem Tank gehe.» 

Für den ganz grossen Coup muss er sogar beide nacheinander schlagen – oder hoffen, dass einer vorher stolpert. In Australien hatte Djokovic zum Jahresbeginn im Halbfinale gegen Alexander Zverev aufgeben müssen.

Erstrunden-Gegner gerade einmal halb so alt

In Wimbledon hatte er für sich die grössten Chancen auf den historischen Eintrag gesehen. Doch er blieb, beeinträchtigt von einer Oberschenkelblessur, in der Vorschlussrunde gegen den italienischen Weltranglisten-Ersten und späteren Champion Sinner chancenlos. Als Pech wollte er dies nicht verstanden wissen. Es sei «einfach das Alter, der Verschleiss». 

Das Los hat entschieden. Bencic trifft in der ersten Runde der US Open auf Qualifikantin

Das Los hat entschiedenBencic trifft in der ersten Runde der US Open auf Qualifikantin

Kein Match hat Djokovic nun seit dem Wimbledon-Aus mehr bestritten. Nur auf einen Kurzeinsatz im Mixed-Wettbewerb in Flushing Meadows verzichtete er nicht, schied aber mit Landsfrau Olga Danilovic in Runde eins aus. Der Weg zum angestrebten Titel im Einzel beginnt mit einem Generationenduell gegen den 19-jährigen US-Boy Learner Tien. Potenzieller Halbfinal-Gegner ist Alcaraz. Ein Duell mit Sinner wäre erst im Endspiel möglich.

Becker fragt: Langt ihm das?

Klappt es für Djokovic diesmal wieder nicht, ist die nächste Saison für ihn ohne den ersehnten Triumph vergangen. Die Frage sei für ihn, ob das Halbfinale und so etwas wie das fünfte Rad am Wagen zu sein, Djokovic lange, meinte Becker. 

«Ich wünsche, dass er weiter spielt, weil die Jungen brauchen ihn als Vorbild, auch Sinner und Alcaraz brauchen ihn, damit sie sehen, dass da noch einer war, der deutlich besser war als die beide», sagte der 57-Jährige. «Aber langt ihm diese Rolle? Ich habe die Antwort noch nicht gefunden.» 

Immerhin: Nach dem Wimbledon-Aus hatte Djokovic gesagt, einen weiteren Anlauf beim Rasenklassiker unternehmen zu wollen – auch mit 39.

Alex Vinatzer: «Ich würde gerne mal Novak Djokovic treffen»

Alex Vinatzer: «Ich würde gerne mal Novak Djokovic treffen»

Italiens Technik-Ass Alex Vinatzer hat sich dem Porträt von blue Sport gestellt. Dabei verrät er, in welchem Weltcup-Hotel man am besten wohnt und welchen Promi er gerne mal treffen würde.﻿

04.02.2025

So jubelte und weinte King Roger bei seinen 20 Grand-Slam-Siegen

So jubelte und weinte King Roger bei seinen 20 Grand-Slam-Siegen

Als erster Tennisspieler hat Roger Federer 20 Grand-Slam-Titel gewonnen: den ersten 2003 in Wimbledon, den letzten 2018 am Australian Open. 20 grosse Momente einer einmaligen Karriere.

15.09.2022

Trump droht mit «totaler» Übernahme von Washington D.C. +++ Pentagon: Nationalgardisten werden bewaffnet
Böller-Zünder auf der Schwägalp meldet sich – Nöldi Forrer spricht Klartext
TV-Star Stefan Mross moderiert seine Sendung nicht – der Grund ist tragisch

Kastriot Imeri: «Ich brauche Selbstvertrauen und Spielzeit»

Kastriot Imeri: «Ich brauche Selbstvertrauen und Spielzeit»

Kastriot Imeri spielt neu für den FC Thun. Mit blue Sport spricht der Mittelfeldspieler über seinen Wechsel von YB ins Berner Oberland.

22.08.2025

Alessandro Vogt – der junge Knipser begeistert die Liga

Alessandro Vogt – der junge Knipser begeistert die Liga

Noch vor kurzem die Lehre abgeschlossen schiesst Alessandro Vogt bereits drei Tore für den FCSG.

22.08.2025

Matteo Di Giusto: «Deshalb war es für mich jetzt Zeit für den nächsten Schritt»

Matteo Di Giusto: «Deshalb war es für mich jetzt Zeit für den nächsten Schritt»

Matteo Di Giusto ist der neue Hoffnungsträger des FC Luzern. blue Sport hat den 25-Jährigen in Luzern besucht und mit ihm über seinen Werdegang gesprochen.

22.08.2025

Kastriot Imeri: «Ich brauche Selbstvertrauen und Spielzeit»

Kastriot Imeri: «Ich brauche Selbstvertrauen und Spielzeit»

Alessandro Vogt – der junge Knipser begeistert die Liga

Alessandro Vogt – der junge Knipser begeistert die Liga

Matteo Di Giusto: «Deshalb war es für mich jetzt Zeit für den nächsten Schritt»

Matteo Di Giusto: «Deshalb war es für mich jetzt Zeit für den nächsten Schritt»

Tennis. Riedi erstmals im Hauptfeld des US Open

TennisRiedi erstmals im Hauptfeld des US Open

Schrecksekunde beim Schwingfest. Böller-Zünder auf der Schwägalp meldet sich – Nöldi Forrer spricht Klartext

Schrecksekunde beim SchwingfestBöller-Zünder auf der Schwägalp meldet sich – Nöldi Forrer spricht Klartext

Bei YB oft nur Joker. Imeri will seine Karriere in Thun neu lancieren: «Ich brauche Selbstvertrauen»

Bei YB oft nur JokerImeri will seine Karriere in Thun neu lancieren: «Ich brauche Selbstvertrauen»

Transfer-Ticker. Kade wechselt in die Bundesliga ++ Hat Basel bald wieder einen Salah? ++ Roma heiss auf Embolo

Transfer-TickerKade wechselt in die Bundesliga ++ Hat Basel bald wieder einen Salah? ++ Roma heiss auf Embolo

Transfer. Jakub Kadak wechselt von Luzern nach Prag

TransferJakub Kadak wechselt von Luzern nach Prag

Bundesliga und Serie A startet. Jashari und Athekame träumen vom Titel – Kobel will wieder vorne mitspielen

Bundesliga und Serie A startetJashari und Athekame träumen vom Titel – Kobel will wieder vorne mitspielen