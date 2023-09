2019 hat Roger Federer zum letzten Mal die Swiss Indoors gewonnen. Imago

Mit dem Karrierenende von Roger Federer haben die Swiss Indoors eines ihrer wichtigsten Aushängeschilder verloren. Die Zukunft war ungewiss. Doch so langsam nimmt eine neue Ära Gestalt an.

Während Jahren war die St. Jakob-Halle in Basel ein Mekka für alle Schweizer Tennis-Fans. Nicht zuletzt dank Roger Federer, der sein Heim-Turnier insgesamt 10 Mal gewinnen konnte. 15 Mal stand er im Final. Unvergessen bleiben die Duelle gegen seine grössten Widersacher Novak Djokovic und Rafael Nadal, wo er 2010 und 2015 den Heimvorteil für sich nutzen konnte.

Im Jahr 2019 konnte Federer die Trophäe ein letztes Mal in die Höhe stemmen. In der Folge wurde das Turnier wegen Corona zwei Mal abgesagt. Im Vorjahr war unklar, wie gut das Turnier noch besucht wird. Mit 67'100 Zuschauern lagen die Swiss Indoors aber gar nicht so weit hinter den Zahlen aus der Federer-Ära zurück.

Kein Umzug nach Zürich

Trotzdem machten sich die Veranstalter rund um Roger Brennwald natürlich Gedanken. Auch zu den Finanzen. Die NZZ spekulierte im Vorjahr bereits damit, dass die Swiss Indoors nach Zürich verlegt werden könnten. Die Swiss Life Arena wurde als neuer Austragungsort ins Spiel gebracht.

So weit kommt es jetzt aber nicht. Der Grosse Rat hat vor zwei Wochen eine Marketing-Partnerschaft mit den Swiss Indoors verabschiedet. Der bestehende Vertrag bis 2026 wurde um weitere vier Jahre verlängert und der Kanton Basel-Stadt lässt sich das eine schöne Summe kosten. Die Zahlungen für den Schriftzug «Basel» auf dem Centre Court werden ab diesem Jahr doppelt so teuer. Wahrscheinlich auch, weil alle Beteiligten wissen, dass die Rahmenbedingungen für das Turnier härter geworden sind.

Die Weichen in eine vielfältige Zukunft sind gestellt

Die Besucher hoffen natürlich auch so noch darauf, Federer in Basel zu erblicken. Zumindest für den offiziellen Teil ist das aber auch für diese Ausgabe nicht geplant. Federer wird nicht verabschiedet. Auf eigenen Wunsch, wie er im Rahmen des Rasenturniers von Halle erklärte. In einem Interview mit der Basler Zeitung sagte er: «Ich würde das emotional gar nicht schaffen.» Und weiter: «Die letzte Erinnerung an mein Heimturnier soll nicht ein Bild von mir im Anzug sein.»

Verzichten müssen die Tennis-Fans neu auch auf einen musikalischen Weltstar. Montserrat Caballé, Paul Anka, Amy Macdonald oder zuletzt Álvaro Soler waren am Eröffnungsmontag schon auf dem Basler Centre Court zu Gast. Dieses Jahr wird der Chor des Theater Basel mit einem Medley auf das Turnier einstimmen. Ein bunter Mix für eine bunte Zukunft, die jetzt vielleicht auch von Dominic Stricker mitgeprägt wird.