Stan Wawrinka steigt am Montag in die French Open ein. KEYSTONE

Wie vor einer Woche in Genf trifft Stan Wawrinka in Roland-Garros auf einen Lucky Loser. Arthur Fils (ATP 19) zieht sich am Samstag aus dem Turnier zurück. Stattdessen trifft Wawrinka am Montag auf Jesper de Jong (ATP 109).

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Stan Wawrinka wird sich über diese Planänderung sicher nicht beschweren – auch wenn nun nicht mehr sicher ist, dass der 40-jährige Waadtländer auf dem Court Central, dem Court Philippe Chatrier, spielen kann.

Gegen Jesper de Jong (25) winkt Stan Wawrinka ein Sieg. Wawrinka ist als Nummer 119 der Welt zwar zehn Plätze schlechter klassiert als De Jong, der Niederländer hat in diesem Jahr aber noch an keinem ATP-Turnier eine Runde überstanden. Seine beste Klassierung in der Weltrangliste war Platz 71.

Arthur Fils, der Geheimfavorit, verzichtet auf das French Open und das Startspiel gegen Stan Wawrinka Keystone

Fils verkündete sein Forfait am Tag vor Turnierbeginn an einer Medienkonferenz im Stade Roland-Garros. In Rom gab Fils am Masters-1000-Turnier wegen Hüftbeschwerden auf. Zuvor erreichte er in Miami (ATP-1000) und Madrid (ATP-1000) die Halbfinals und gewann das Turnier von Barcelona (ATP-500). «Ich will kein Risiko eingehen», so Fils. «Ich muss hart arbeiten, um auf Rasen wieder spielen zu können.»

Und vor allem will Fils nicht den gleichen Fehler machen wie vor einem Jahr. Damals spielte er am French Open, obwohl es ihm im Rücken zwickte. Daraufhin verpasste Fils nach einem Ermüdungsbruch im Rücken acht Monate auf der Tour.