Sorgte in Schanghai für die Sensation und will nun das Basler Publikum verzücken: Valentin Vacherot.

Valentin Vacherot, der Sensationssieger des Masters-1000-Turniers letzte Woche in Schanghai, schlägt dank einer Wildcard an den Swiss Indoors in Basel auf.

Der 26-jährige Valentin Vacherot hatte in Schanghai als schlechtestklassierter Spieler der Geschichte (Nummer 204) ein Turnier der höchsten Kategorie nach den Grand Slams gewonnen und als erster aus Monaco überhaupt auf der ATP Tour triumphiert. Der Lohn war ein Sprung bis auf Platz 40 der Weltrangliste.

Belohnt wird er nun auch von den Organisatoren in Basel, wo er ein ohnehin hochklassiges Feld weiter veredeln wird. Mit Taylor Fritz (Nummer 4), Ben Shelton (6), Holger Rune (11), Casper Ruud (12) und Félix Auger-Aliassime (13) werden in der St. Jakobshalle fünf Stars aus den Top 15 aufschlagen. Die anderen beiden Wildcards wurden an Schweizer vergeben, an den dreifachen Grand-Slam-Champion Stan Wawrinka und an den aufstrebenden Basler Henry Bernet, den Juniorensieger des letzten Australian Open.

Die Qualifikation beginnt am nächsten Samstag, das Hauptfeld am Montag.