Zwölfte Teilnahme Wildcard für Wawrinka in Schanghai

SDA

24.9.2025 - 18:42

Stan Wawrinka startet am Masters-1000-Turnier von Schanghai.
Stan Wawrinka startet am Masters-1000-Turnier von Schanghai.
Bild: Keystone

Stan Wawrinka wird am Masters-1000-Turnier von Schanghai teilnehmen. Dank einer Wildcard der Organisatoren tritt der 40-Jährige ab dem 1. Oktober zum zwölften Mal am Turnier in China an.

Keystone-SDA

24.09.2025, 18:42

24.09.2025, 19:19

Wawrinka, der in seiner Karriere drei Grand-Slam-Turniere gewinnen konnte, nahm zuletzt vor allem an Challenger-Turnieren teil. In der vergangenen Woche trat er im Halbfinal von Saint-Tropez wegen medizinischen Gründen nicht an.

Sein bestes Ergebnis am Schanghai Masters erzielte Wawrinka 2013 und 2015. Damals stiess er bis in die Viertelfinals vor, während er zuletzt, 2023 und 2024, in der ersten beziehungsweise zweiten Runde ausschied.

