Rücktrittsgerüchte um Dominic Stricker machen die Runde. Keystone

Einem Medienbericht zufolge erwägt Dominic Stricker, seine Tenniskarriere zu beenden. Sein Trainer hat die Kündigung offenbar bereits eingereicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dominic Stricker findet nicht aus seinem Tief. Am Dienstag verlor der 22-Jährige in Lugano auch sein sechstes Spiel in dieser Saison.

Einem Medienbericht der «NZZ» zufolge denkt Stricker nun sogar ans Karriereende.

Sein Coach Dieter Kindlmann soll gemäss dem Bericht bereits die Kündigung eingereicht haben. Mehr anzeigen

Dominic Stricker macht schwierige Zeiten durch. Am Dienstag verlor der 22-Jährige beim Challenger-Turnier in Lugano bereits in der Startrunde gegen den Letten Vilius Gaubas (ATP 184) in drei Sätzen, es war die sechste Niederlage im sechsten Spiel in dieser Saison. Nach der Rückenverletzung, die ihn im letzten Jahr lange zur Pause zwang, sucht der Berner weiter nach seiner Bestform.

Nun kursieren Gerüchte, wonach Stricker schon bald einen Schlussstrich ziehen könnte. «Vor wenigen Wochen sprach er offen davon, seine Karriere zu beenden. Spätestens Ende Jahr, sagte Stricker, wolle er das Racket endgültig aus der Hand legen», schreibt die «NZZ».

Sein Trainer Dieter Kindlmann soll bereits die Kündigung eingereicht haben. Noch ist der Coach aber an Strickers Seite. Wegen einer Kündigungsfrist von drei Monaten begleitet der Deutsche den 22-Jährigen noch weiter.

Welche Rolle spielt der Vater?

Laut der «NZZ» befinde sich die aktuelle Weltnummer 288 «mitten in einem schwierigen Prozess der Ablösung von seinem dominanten Vater Stephan, einem Polizisten, der sich mittlerweile auch als Dominics Agent betätigt».

Stephan Stricker gelte in der Tennisszene als das Hauptproblem des einstigen Top-Talents, und der Sohn tue sich schwer damit, sich vom Vater zu lösen. «Zurzeit macht Stricker den Eindruck eines Orientierungslosen, der seinen Kompass verloren hat», schreibt die Zeitung.

Wie geht's weiter bei Stricker? In der kommenden Woche will er offenbar am Trimbach Open teilnehmen – einem kleinen Turnier für Nachwuchsspieler im Kanton Solothurn.

Videos aus dem Ressort

Hier singt sich Stricker heiss für den Matchgewinn In der Pause zum entscheidenden Game gegen Stefanos Tsitsipas singt Dominic Stricker inbrünstig zu Whitney Houston. 31.08.2023