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ATP Wimbledon kommt für Alcaraz zu früh

SDA

19.5.2026 - 17:28

Seit Mitte April hat Carlos Alcaraz auf der ATP Tour nicht mehr gespielt
Seit Mitte April hat Carlos Alcaraz auf der ATP Tour nicht mehr gespielt
Keystone

Das Comeback von Carlos Alcaraz lässt weiter auf sich warten. Auch Wimbledon kommt für den Weltranglistenzweiten zu früh.

Keystone-SDA

19.05.2026, 17:28

19.05.2026, 18:15

Alcaraz, der bereits wegen einer Verletzung am rechten Handgelenk seine Teilnahme am French Open (24. Mai bis 7. Juni) absagen musste, gab am Mittwoch bekannt, dass er auch für das übernächste Grand-Slam-Turnier in Wimbledon Ende Juni/Anfang Juli Forfait erklären muss.

«Meine Genesung verläuft gut und ich fühle mich deutlich besser, aber leider bin ich noch nicht bereit für den Wettkampf. Deshalb muss ich auch auf die Rasenturniere im Londoner Queen’s Club und in Wimbledon verzichten», schrieb der 23-jährige Spanier in den sozialen Netzwerken.

Alcaraz’ letzter Ernstkampf liegt fünf Wochen zurück. Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres machte der siebenfache Major-Sieger am Australian Open als bisher jüngster Spieler der Geschichte den Karriere-Grand-Slam perfekt.

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