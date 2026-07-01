Die diesjährigen WTA Finals der besten acht Spielerinnen des Jahres werden im November in Indian Wells, Kalifornien, stattfinden und nicht wie ursprünglich geplant in Riad. Dies gibt die WTA bekannt.

Das Saisonabschlussturnier der Frauen-Tour, das 2025 von der aktuellen Weltranglistenzweiten Jelena Rybakina aus Kasachstan gewonnen wurde, wurde seit 2024 in der Hauptstadt Saudi-Arabiens ausgetragen und sollte dort eigentlich für mindestens drei Jahre bleiben.

Die WTA hat die Verlegung der WTA Finals beantragt. Der saudi-arabische Tennisverband stimmte dem zu, womit beide Seiten die bestehende Vereinbarung einvernehmlich beendeten. Indian Wells, das bereits ein Masters- und WTA-1000-Turnier austrägt, zählt zu den wichtigsten Standorten im Tennis.

Der Entscheid fällt vor dem Hintergrund, dass mehrere für den Nahen Osten geplante Sportveranstaltungen aufgrund der angespannten Lage in der Region verschoben oder abgesagt wurden.