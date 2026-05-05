Stan Wawrinka 2025 in Basel bei einer Rückhand im verlorenen Achtelfinal gegen den Norweger Casper Ruud Keystone

Stan Wawrinka steht als erster Swiss-Indoors-Teilnehmer fest. Im Rahmen einer «würdigen Hommage an den Ausnahmesportler im Rahmen des Super Monday» werde er verabschiedet, teilt das Turnier-OK mit.

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Der dreifache Grand-Slam-Champion Wawrinka wird im Herbst in Basel seinen letzten wettkampfmässigen Einsatz in der Schweiz – vielleicht sogar überhaupt – haben. Ende Jahr beendet der 41-jährige Waadtländer seine grossartige Karriere.

«Ein emotionaler Abend voller Erinnerungen, Überraschungen und magischer Momente aus der Karriere des Waadtländers erwartet die Zuschauer», blicken die Turnierorganisatoren auf den Montag, 26. Oktober, voraus.

Die Swiss Indoors gehen dieses Jahr zum 55. Mal über die Bühne, mit erhöhtem Preisgeld und einem wie immer erlesenen Teilnehmerfeld. Weitere Aushängeschilder werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Die diesjährige Ausgabe findet vom 24. Oktober bis 1. November statt.