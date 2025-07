Blamage in Wimbledon Zverev gesteht mentale Probleme: «Ich fühle mich sehr, sehr allein im Leben»

Alexander Zverev macht schwierige Zeiten durch – auf und neben dem Tennisplatz. Bild: Keystone

Alexander Zverev scheitert in Wimbledon in der Auftaktrunde an der Weltnummer 72 und gibt danach zu verstehen, dass er mit gravierenden mentalen Problemen zu kämpfen hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alexander Zverev scheitert in Wimbledon in der ersten Runde überraschend am Franzosen Arthur Rinderknech. Der Deutsche verliert den Fünfsatz-Krimi nach fast fünf Stunden Spielzeit mit 6:7, 7:6, 3:6, 7:6, 4:6.

Nach der Partie macht Zverev einen niedergeschlagenen Eindruck und gesteht an der Pressekonferenz: «Ich habe mentale Probleme.»

Wie der Deutsche klarmacht, fehlt ihm aber nicht nur auf, sondern vor allem auch neben dem Platz derzeit die Freude. Mehr anzeigen

Noch kurz vor dem Turnierauftakt in Wimbledon strahlt Alexander Zverev viel Zuversicht aus. «Ich denke, die Leute vergessen, dass ich immer noch die Weltnummer 3 bin», sagt der Deutsche an einer Medienkonferenz. Und: Ich freue mich auf dieses Turnier. Ich denke, ich kann hier gut spielen.»

Wer hätte gedacht, dass Zverev drei Tage später wieder vor die Medien tritt und seine desaströse Auftaktniederlage gegen den Franzosen Arthur Rinderknech, die Nummer 72 der Welt, erklären muss? Am wenigsten wohl der 28-Jährige selbst.

«Ich habe mich noch nie so leer gefühlt»

Entsprechend niedergeschlagen taucht Zverev nach dem verlorenen Fünfsatz-Krimi an der Medienkonferenz auf. «Ich muss die Freude zurückholen, die ich verloren habe. Ich glaube nicht, dass Tennis im Moment mein Problem ist, das ist ein Lebensding. Ich habe mich noch nie so leer gefühlt. Es fehlt mir einfach die Freude an allem, was ich tue», lässt Zverev tief blicken.

Vor allem neben dem Tennisplatz suche er nach der Lebensfreude. «Ich muss mich selbst wiederfinden und verstehen, welche Menschen mir Freude bringen und was mir Spass macht und was mich motiviert. Das ist für mich mit 28 Jahren die Nummer-1-Aufgabe. Ich habe im Moment aber keine Antworten», sagt Zverev. «Ich fühle mich im Moment generell sehr, sehr allein im Leben und sehr einsam, was kein schönes Gefühl ist.»

Win-derknech stuns on Centre Court ✨



The Frenchman takes down No.3 seed in a marathon match, winning 7-6(3), 6-7(8), 6-3, 6-7(5), 6-4 in 4 hours and 40 minutes 🇫🇷#Wimbledon pic.twitter.com/Q8sP7S5pN2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025

Die fehlende Motivation

Ähnlich ergeht es Zverev derzeit auf dem Tenniscourt. «Es ist schon komisch, ich fühle mich da draussen manchmal sehr allein. Ich habe mentale Probleme», gesteht der Deutsche. «Ich versuche, Wege zu finden, irgendwie aus diesem Loch herauszukommen, aber ich lande irgendwie immer wieder darin.»

So mangelt es Zverev in den entscheidenden Momenten an Motivation. «Bei 5:5 im Tiebreak serviere ich mit 219 km/h. Wenn ich den Punkt mache, ok – wenn ich einen Doppelfehler mache, ist es auch egal. Das habe ich davor noch nie gefühlt», macht er ein Beispiel und fügt an: «Selbst wenn ich gewinne, wie in Stuttgart oder Halle, ist es nicht unbedingt das Gefühl, das ich früher hatte, als ich überglücklich und motiviert war, weiterzumachen.»

Genau dieses Gefühl fehle im derzeit. «Ich fühle mich immer noch als einer der besten Spieler der Welt», sagt Zverev und unterstreicht: «Allerdings geht es mir im Moment nicht um Tennis. Ich muss mich erst einmal selbst lösen.»

Videos aus dem Ressort

Rasentennis in der Schweiz? Gibt's! Tennis Champagne in Biel - der einzige öffentliche Rasen-Tennisplatz der Schweiz. Auch die Entstehungsgeschichte ist einzigartig. 23.06.2022