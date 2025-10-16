Tennisstar Alexander Zverev hat mit der nächsten Pleite gegen Angstgegner Taylor Fritz die Sorgen um seine aktuelle Formkrise vergrössert. Der Weltranglistendritte verlor beim finanziell lukrativen und sportlich hochklassig besetzten Showturnier Six Kings Slam in Saudi-Arabien in der ersten Runde mit 3:6, 4:6 gegen Fritz in nur 59 Minuten.
Es war Zverevs siebte Niederlage in Folge gegen den US-Amerikaner und zugleich das frühe Aus in Riad. Der Hamburger kann sich mit einer Antrittsgage von 1,5 Millionen US-Dollar trösten, im Falle eines Turniersieges bei der zweiten Auflage hätte er zusätzliche 4,5 Millionen Euro einstreichen können.
Zverev läuft früh Rückstand hinterher
Fritz bleibt im Rennen um den grossen Jackpot, der 27-Jährige trifft am Donnerstag im Halbfinale auf den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz aus Spanien. Danach setzte sich Italiens Tennisstar Jannik Sinner mit 6:2, 6:3 gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas durch. Die Nummer 2 der Welt trifft in der Vorschlussrunde auf Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic aus Serbien.
Zverev, der bei seinen letzten ATP-Turnieren jeweils früh gescheitert war, startete schwach ins Match und gab gleich sein erstes Aufschlagspiel ab. Das reichte Fritz, um den ersten Satz nach nicht mal einer halben Stunde für sich zu entscheiden. Auch im zweiten Durchgang kassierte Zverev ein schnelles Break zum 1:2, das er nicht mehr aufholen konnte.
Und wie erging es ihm körperlich? Beim Stand von 1:3 im ersten Satz griff sich Zverev mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Rücken. Seit Monaten plagt sich der Olympiasieger von 2021 mit Rückenproblemen, auch eine Spritzenkur half nur bedingt.
Viel Geld – aber auch viel Kritik
Beim Six Kings Slam gibt es keine Weltranglistenpunkte, keinen wichtigen Titel, kein Renommee zu gewinnen – dafür aber selbst für die sechs geladenen Topstars unfassbar viel Geld. Der Gewinner erhält für maximal drei Matches sechs Millionen US-Dollar und damit mehr Geld als bei einem Triumph bei einem der vier Grand-Slam-Turniere. Die Spiele werden vom Streaming-Giganten Netflix übertragen, es ergeben sich also auch neue Vermarktungschancen.
«Da gibts 'ne Menge Geld, aber eben keine Punkte und keinen Respekt von der Tennisszene», sagte die deutsche Tennis-Ikone Boris Becker im gemeinsamen Podcast mit Andrea Petkovic. Für andere Kritiker ist das Tennisturnier ein Teil des sogenannten Sportswashing, mit dem das Königreich Saudi-Arabien von seinen Verstössen gegen Menschenrechte ablenken und sein Image verbessern wolle.
Das könnte dich auch interessieren
Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen
Die schönste einhändige Rückhand, die gefühlvollsten Volleys, atemberaubende Improvisationen. Einige der besten Ballwechsel aus Roger Federers herausragender Karriere gibt's in diesem Video.
Die Gemeinde Köniz bei Bern hat ihrer zurzeit berühmtesten Bürgerin Ditaji Kambundji am Mittwoch einen herzlichen Empfang bereitet. Die neue Weltmeisterin über 100 Meter Hürden liess sich am Abend in der Sporthalle Weissenstein feiern.
15.10.2025
Mehr Meer für Mütter – Surfen als Therapie
STORY: Es findet jeden Dienstagmorgen statt und es ist gratis: Die Initiative «Moms on Board» des «Lifestyle Surf Shops» in der Nähe von Kapstadt bietet Müttern, die eine Auszeit von ihren alltäglichen Verpflichtungen suchen, kostenlos Surfbretter, Neoprenanzüge sowie Unterrichtsstunden. Das Programm lockt Frauen jeden Alters an einen der beliebtesten Surfstrände Südafrikas und schafft damit eine Gemeinschaft, die sich einfach mal etwas mehr Meer gönnt. Joycelyn Early, Mitglied von «Moms on Board»: «Ich habe es mir selbst beigebracht, denn selbst als ich nie surfen ging, als ich nicht surfen konnte, ging ich einfach ins Wasser und kämpfte gegen die Wellen an. So habe ich mich an das Meer, die Wellen, die Gezeiten und all das gewöhnt. Denn ich liebe das Meer. Es ist einfach zu schön. Ich wünschte, ich hätte schon vor Jahren mit dem Surfen angefangen, aber mein Leben verlief erst etwas anders. Und nun bin ich einfach nur dankbar für das, was ich jetzt machen darf.» Ganz ohne Kinder können sich die Mütter in Ruhe austauschen. Und das nicht nur während sie auf die nächste Welle warten, sondern einige gehen anschliessend auch noch in ein nahegelegenes Café, um ihre sozialen Kontakte weiter zu vertiefen. Daher ist die Initiative zweifellos ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Sport allgemein und Wellenreiten im Speziellen dabei helfen kann, einen guten Ausgleich im Leben zu finden.
15.10.2025
Thun-Sportchef Albrecht: «Ohne den Einstieg von Fahrni gäbe es uns so wohl nicht mehr»
14.10.2025
Tuchel: «Ich war fast in jedem Lied zu hören, aber ich nehme das mit Humor»
England qualifiziert sich mit sechs Siegen aus sechs Spielen souverän für die WM 2026. Trainer Thomas Tuchel zeigt sich nach der Partie gegen Lettland stolz.
15.10.2025
Erstes Saisontor: Josi trifft erstmals seit 266 Tagen
15.10.2025
Köniz feiert seine Weltmeisterin Ditaji Kambundji
Mehr Meer für Mütter – Surfen als Therapie
Thun-Sportchef Albrecht: «Ohne den Einstieg von Fahrni gäbe es uns so wohl nicht mehr»
Tuchel: «Ich war fast in jedem Lied zu hören, aber ich nehme das mit Humor»
Erstes Saisontor: Josi trifft erstmals seit 266 Tagen