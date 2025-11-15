  1. Privatkunden
Nach Aus bei den ATP Finals Zverev: «Keine Lust mehr auf Beckers Kommentaren»

dpa

15.11.2025 - 17:31

Zverev: «Keine Lust mehr auf Beckers Kommentare»

Zverev: «Keine Lust mehr auf Beckers Kommentare»

15.11.2025

Alexander Zverev scheitert bei den ATP Finals in Turin früh. Aus Sicht einer deutschen Tennis-Legende war es kein Problem des Körpers oder der Klasse, sondern des Kopfes. Zverev reagiert wortkarg.

DPA

15.11.2025, 17:31

15.11.2025, 17:39

Aus Sicht von Tennis-Ikone Boris Becker ist Deutschlands Topspieler Alexander Zverev bei den ATP Finals wohl auch aufgrund einer «mentalen Blockade» früh gescheitert. «Ich bin kein Psychologe, ich kann nicht sehen, wie es in ihm drinnen aussieht. Aber das hatte weniger mit Tennis zu tun», sagte Becker bei Sky über den vor allem im zweiten Satz wackligen Auftritt des Weltranglistendritten im letzten Gruppenmatch in Turin. Er sehe die Gründe vielmehr im mentalen Bereich.

ATP Finals in Turin. Auger-Aliassime schaltet Zverev aus und fordert im Halbfinal Alcaraz

ATP Finals in TurinAuger-Aliassime schaltet Zverev aus und fordert im Halbfinal Alcaraz

Zverev sei am Ende «fast total verkrampft» gewesen, meinte der 57-Jährige. «Er kam mit dem Druck nicht klar, mit der Erwartungshaltung.» Darauf angesprochen reagierte Zverev leicht genervt. «Wenn das seine Meinung ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr auf seine Kommentare», sagte der 28-Jährige. 

Zverev zeigt sich selbstkritisch

Zverev hatte in seinem persönlichen Endspiel gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 4:6, 6:7 (4:7) verloren und das mögliche Halbfinale gegen den spanischen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz verpasst. Das entscheidende Break im ersten Satz kassierte der Hamburger auch wegen eines fatalen Volley-Fehlers, im zweiten Satz schlichen sich noch mehr Fehler und Unkonzentriertheiten in sein Spiel.

Dicke Luft herrscht aktuell zwischen Alexander Zverev und Boris Becker.
Dicke Luft herrscht aktuell zwischen Alexander Zverev und Boris Becker.
imago images/PRiME Media Images

«Das war das schlechteste Match, das ich in den letzten Monaten gespielt habe», meinte Zverev. Obwohl er das Jahr trotz körperlicher Probleme als Dritter der Tennis-Welt abschliessen wird, ist der Olympiasieger von 2021 mit der Saison nach eigenen Worten «unglaublich unzufrieden». Den erhofften ersten Grand-Slam-Turniersieg erreichte der Australian-Open-Finalist nicht, einzig beim Heim-Turnier im April in München konnte er triumphieren.

Teil 2. Von Andersen bis Zverev: Die aktuell besten Tennisspieler ohne Grand-Slam-Titel

Teil 2Von Andersen bis Zverev: Die aktuell besten Tennisspieler ohne Grand-Slam-Titel

Versöhnlicher Abschluss beim Davis Cup?

Eine Chance aber bleibt Zverev, um die Saison mit einem Highlight-Sieg versöhnlich zu beenden: Bei der Endrunde im Davis Cup kommende Woche in Bologna will er das DTB-Team zum ersten deutschen Triumph seit 1993 führen. «Ich werde spielen», versicherte Zverev nach seinem Aus in Turin.

«Late Night Switzerland». Boris Becker bei SRF: «Den Teufel in mir habe ich im Gefängnis gelassen»

«Late Night Switzerland»Boris Becker bei SRF: «Den Teufel in mir habe ich im Gefängnis gelassen»

Zverev: «Keine Lust mehr auf Beckers Kommentare»

Zverev: «Keine Lust mehr auf Beckers Kommentare»

15.11.2025

Ein Schweizer Tennisjahr unter den Erwartungen? Heinz Günthardt zieht Bilanz

Ein Schweizer Tennisjahr unter den Erwartungen? Heinz Günthardt zieht Bilanz

Das Tennisjahr 2025 neigt sich dem Ende zu und Experte Heinz Günthardt analysiert, wie es um das Schweizer Tennis steht.

12.11.2025

Günthardt: «Bencic hat einmal mehr bewiesen, dass sie zu den Besten gehört»

Günthardt: «Bencic hat einmal mehr bewiesen, dass sie zu den Besten gehört»

Heinz Günthardt analysiert das gelungene Comeback-Jahr von Belinda Bencic.

31.10.2025

Zverev: «Keine Lust mehr auf Beckers Kommentare»

Zverev: «Keine Lust mehr auf Beckers Kommentare»

