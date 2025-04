Alexander Zverev spielt im Final von München dominant auf. Bild: Keystone

Alexander Zverev feiert seinen 28. Geburtstag mit dem Sieg am ATP-500-Turnier in München. Der Deutsche bezwingt im Final den US-Amerikaner Ben Shelton 6:2, 6:4.

Im erwarteten Final der beiden topgesetzten Spieler dominierte Zverev (ATP 3) von Beginn an. In beiden Sätzen startete er mit einem Servicedurchbruch und liess selbst keine Breakchance zu. Nach gut 70 Minuten stand Zverevs erster Turniersieg in diesem Jahr fest, während der 22-jährige Shelton (ATP 15) weiter auf seinen dritten Titel auf der ATP-Tour wartet.

Für Zverev ist der Erfolg in München eine grosse Genugtuung. Nach seiner Finalniederlage am Australian Open, durch die er weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel wartet, hatte er bislang ein Frühjahr zum Vergessen erlebt. An sechs ATP-Turnieren in Folge war er nicht über die Viertelfinals hinausgekommen. Diese Negativserie beendete er am Karfreitag, als er gegen den Niederländer Tallon Griekspoor kurz vor dem Aus stand, dann aber doch noch ein Comeback schaffte.

In München holte Zverev seinen dritten Turniersieg nach 2017 und 2018, wodurch er mit Rekordhalter Philipp Kohlschreiber gleichzog. Ebenfalls setzte der Olympiasieger von 2021 ein starkes Zeichen im Hinblick auf den Höhepunkt der Sandplatzsaison, dem Ende Mai beginnenden French Open in Paris.

