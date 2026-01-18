  1. Privatkunden
Australian Open Zverev steht nach Startschwierigkeiten in der 2. Runde

SDA

18.1.2026 - 09:58

Alexander Zverev setzt sich gegen Gabriel Diallo durch
Alexander Zverev setzt sich gegen Gabriel Diallo durch
Keystone

Zverev startet mit Mühe ins Australian Open, gewinnt aber dennoch souverän. Das sind die wichtigsten Fakten des ersten Turniertages.

Keystone-SDA

18.01.2026, 09:58

18.01.2026, 10:05

Zverev gewinnt nach verlorenem ersten Satz

Alexander Zverev (ATP 3) gewinnt beim Australian Open die Auftaktpartie gegen den Kanadier Gabriel Diallo (ATP 41) mit 6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2 und steht in der zweiten Runde. Der Vorjahresfinalist bekundete lediglich im ersten Satz Mühe. Während Diallo mutig aufspielte, wirkte Zverev unkonzentriert, sodass er sich im Tiebreak geschlagen geben musste. In den folgenden drei Sätzen blieb Zverev dann aber souverän, er verwertete seinen ersten Matchball nach 2:43 Stunden. Am Mittwoch trifft er entweder auf den Australier Alexei Popyrin oder auf den Franzosen Alexandre Müller.

Schweizer stehen am Sonntag noch keine im Einsatz.

